آذار 2024.. عباءة الموت لم تفارق الرقة السورية

الرقة- “القدس العربي”:

شهدت مدينة الرقة السورية منذ مطلع شهر آذار الحالي تزايد حالات الخطف والقتل والموت تعددت أسبابها بين ضحايا بانفجار ألغام، أو خطف وقتل بغية السرقة، أو لثأر قديم تزامنا مع هجمات طالت مؤسسات ومراكز وحواجز عسكرية وأمنية على جغرافيات ثلاث لمحافظة الرقة تقاسمتها القوى المسيطرة.

وشهد صباح الأربعاء هجوم ثلاثة مسلحين على منطقة الدرعية غربي مركز المدينة، استهدف قسما للأمن الداخلي ومجلس الرقة العسكرية، ودارت اشتباكات بالقرب من سجن التعمير الذي يضم تجار ومتعاطي المخدرات.

وأصدرت قسد بياناً لتفاصيل الحادثة جاء فيه: “بتمام الساعة ١٢:٣٠ بعد ظهر الأربعاء، تعرض مكتب إداري تابع لمجلس الرقة العسكري في حي الدرعية غرب الرقة إلى هجوم إرهابي من قبل مجموعة إرهابية مسلحة، حيث استشهد خلالها اثنان من حراس المكتب وإصابة مدني. وخلال ملاحقة قوّاتنا للخلية الإرهابية، أُصيب أحد العناصر الإرهابية بجروح وتم القبض عليه، فيما لا تزال ملاحقة باقي عناصر الخلية الإرهابية مستمرة. الأدلة والتحقيقات الأولية تشير إلى وقوف خلايا داعش الإرهابية على الأرجح وراء الهجوم”.

وحصلت جريمة قتل أخرى في منطقة كديران بريف الطبقة ما بين الساعة 12:30 والساعة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، بعد أن اقدم شخص على اطلاق النار على المدعو “ثائر العاني ابو صلال” وعائلته زوجته واولاده. نقل ثائر إلى المستشفى هو وابنه ولكن زوجته “امل احمد العلي النايف” فارقت الحياة بأربع رصاصات.

وأفادت مصادر أن القاتل ترك رسالة وهرب. وكتب بالرسالة [لسه ما شفت شي يا حرامي… الجاي اكبر واقوى].

من ناحية أخرى وبذات الليلة لقي الطفل “ابراهيم محمد الظاهر” في قرية الهورة بريف الرقة الغربي مصرعه إثر ضربة على رأسه بأداة حـادة، وبحسب شهود عيان فإن الطفل تعرض للقتل بعد سـرقة جهاز موبايل لوالده كان يحمله الطفل.

في سياق متصل عثر أهال على جثة رجل وامرأة في منطقة السباهية غرب الرقة يوم الثلاثاء وعليهما آثار ضرب وخنق، وبحسب مصادر من القرية قبل 3 أيام في الرقة خطف المدعو “خميس الحلبي وزوجته الحامل” ليتم العثور على الجثتين.

وحسب المصادر، فإنهما كانا مخطوفين من قبل ابنه وأخيه، بغية القتل لأجل المال والميراث.

الحدث الأبرز بالرقة كان مقتل ثلاثة شبان في سجن خاص بتجار ومتعاطي المخدرات في منطقة الادخار بالرقة، بعد استعصاء حدث عصر يوم الإثنين، اشتبك فيه السجناء مع أفراد من قوى الأمن الداخلي أفضى لمقتل ثلاثة مساجين وجرح عدد منهم ومن قوى الأمن، بعد أن تم إسعافهم إلى مشفى الرقة الوطني وإنهاء حالة الاستعصاء، طالب من خلالها السجناء بتحسين الوضع داخل السجن المبني حديثا.

ونشرت مواقع رسمية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية الأحد خبر مقتل مسؤول تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة وهو عراقي الجنسية، وقالت المواقع: “في يوم السَّبت؛ نفَّذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، عمليَّة أمنيَّة دقيقة استهدفت أحد مسؤولي التَّمويل لخلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ في مركز مدينة الرِّقَّة. جرت العمليَّة بدعم ومشاركة من قوّات التَّحالف الدّوليّ، حيث داهمت قوّاتنا مكان تواجد الإرهابيّ “سمير خضر شريف الشّيحان”، وهو عراقيّ الجنسيّة. وبعد محاصرة المكان؛ وجَّهت قوّاتنا النِّداء له بالاستسلام، إلا أنَّه رفض وبدأ بالمقاومة وإطلاق النّار على قوّاتنا، ما استدعى الرَدَّ بالمثل، وتمكَّنت قوّاتنا من القضاء عليه فوراً. وخلال العمليَّة؛ ضبطت قوّاتنا الأسلحة والمُعِدّات التّالية مع الإرهابيّ:

1 – هواتف ذكيَّة عدد /8/.

2 – وثائق وثبوتيات شخصيَّة.

3 – جهاز /WIFI/ عدد /1/.

4 – مسدّس عدد /1/.

5 – مخازن مسدّس عدد /3/.

6 – كاميرات عدد /1/.

7 – عدد من الحافظات الرَّقميّة.

8 – مبلغ مالي “دولار أمريكيّ”.

ولقي 11 شخصا مصرعهم في منطقة المغلة بريف الرقة الشرقي أثناء رحلة البحث عن الكمأ يوم الخميس المنصرم بعد انفجار لغم بإحدى السيارات التي تقلهم فيما هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة واختطفوا العشرات منهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل 11 من “الكمائة” على الأقل، نتيجة تفجير لغم بسيارة كانت تقل عددا منهم، أثناء رحلة البحث عن الكمأة في بادية الحمى في الرقة، تبع التفجير هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بالأسلحة الرشاشة على تجمع للسيارات لباحثين عن الكمأة.

والقتلى هم: مواطنان و9 من “الدفاع الوطني”، كما أسفر الهجوم عن اختطاف 3 أشخاص، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.