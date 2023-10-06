آسياد هانغجو: السعودي الشربتلي يعتلي منصة عربية في قفز الحواجز- (فيديو)

هانغجو (الصين): اعتلى الفارس السعودي عبدالله الشربتلي منصة عربية في مسابقة قفز الحواجز، بإحرازه ميدالية ذهبية الجمعة في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، رافعاً عدد ذهبياته في مجمل مشاركته في الألعاب إلى ست.

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• 6 ميداليات ذهبية في رصيدي آسيويًا 🤩🇸🇦 🎙️| من حديث لاعب المنتخب السعودي لقفز الحواجز 'عبدالله الشربتلي ' عقب حصوله على ذهبية منافسات فردي قفز الحواجز… pic.twitter.com/IvMS5YCDut — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) October 6, 2023

وسجّل الشربتلي (41 عاماً) على متن سكوفرفولتس بالوتندرو 39.68 ثانية، متقدماً على الإماراتيين عمر الجنيبي (داليدا فان دي تسوتهوف) 42.31 ث، وعبدالله المرّي (جيمس في دي أودي هايهوف) 42.45 ث.

وهذه الذهبية الثانية للشربتلي في الألعاب الحالية، بعد تشاركه مع عبدالرحمن الراجحي، رمزي الدهامي ومشاري الحربي لقب مسابقة قفز الحواجز للفرق.

قال الشربتلي بعد الفوز “كنت أقارب كل جولة على حدة. في النهاية، عانى حصاني قليلاً من التعب، وشعرت بذلك خلال عملية الاحماء قبل الجولة الأخيرة، لكنه يتحسّن مع كل قفزة. هو شجاع ومقاتل. حاولت قدر المستطاع اراحته في الاحماء”.

عبدالله .. فــارس ذهـبي 🐎🥇 • احتفاء بالبطل 🥇

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ـ https://t.co/OqhWvpTl7C#السعودية_في_الاسياد| #saudiinasiad#هانغتشو2022 | #Hangzhou2022 pic.twitter.com/zBdwz8P0YC — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) October 6, 2023

وفي رصيد الشربتلي أيضاً ذهبيات الفرق في 2006 و2010 و2018، وذهبية الفردي في 2014، فيما ساهم في برونزية الفرق خلال أولمبياد لندن 2012.

وعن إحرازه سادس ذهبياته في الألعاب، قال الشربتلي “أنا فخور جداً وأتمنى أن نذكر ذلك، لأني في المقدمة بفارق كبير كأفضل رياضي سعودي بخمس ذهبيات والآن أصبحت ست ذهبيات. هذا مدهش”.

وعن هدفه المقبل، قال الشربتلي “نهائي كأس العالم في السعودية ثم الألعاب الأولمبية.. أتوقع الذهب في الأولمبياد. لدي برونزية من لندن (الفرق 2012)، فضية بطولة العالم في كنتاكي (2010) وآمل في تحقيق ذهبية في باريس”.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 4 ذهبيات في المركز السادس عشر في الترتيب العام.

وانطلق مشوار الفروسية السعودية مع ميداليات الآسياد منذ المشاركة الأولى في الدوحة عام 2006 بذهبية الفرق التي حافظت عليها في غوانغجو 2010 حيث أحرزت أيضاً ذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.

وفي آسياد إنتشيون 2014، حققت الفروسية السعودية ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي وفضية الفرق، ثم واصلت تألقها في آسياد جاكرتا 2018 بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز.

بدوره، قال الإماراتي الجنيبي حامل الفضية “شاهدت عبدالله (المري) الذي انطلق قبلي، كان سريعاً جداً، وتعيّن علي اعتماد نفس التكتيك. كنت أسرع بمئات من الثانية عن عبدالله، ثم كان الشربتلي، وهو أحد أفضل الفرسان في العالم، ورائي، فرأى ما فعلته وعرف أن بمقدوره أن يكون أسرع، لكني حقاً فخور ببلدي”، بعد نيل الإمارات ثالث ميدالياتها، إذ أحرزت برونزية الفرق الأربعاء.

(أ ف ب)