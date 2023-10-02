آسياد هانغجو: عداد العرب يتواصل والصين تغرّد بعيداً

هانغجو (الصين): واصل رياضيون الدول العربية، حصد الميداليات في اليوم الرابع، من منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو الصينية، مع ذهبية وفضية للبحرين، ومثلهما لقطر، إلى جانب فضيتين للكويت وأخرى للسعودية.

ولم تتوقّف الصين المضيفة عن التغريد بعيداً في سرب الميداليات، لتعزز صدارتها مع 132 ذهبية، بفارق فلكي عن كوريا الجنوبية الثانية (30 ذهبية)، واليابان الثالثة (29).

فمع احتفالها بيومها الوطني، حصدت الصين أربع ذهبيات في منافسات المضمار والميدان، لكنها خسرت في منافسات كرة القدم أمام كوريا الجنوبية التي بلغت نصف النهائي ساعية إلى ميداليتها الذهبية الثالثة على التوالي في اللعبة.

كما ظفرت سيدات كوريا الجنوبية بذهبية البادمنتون بفوزهن على الصينيات 3-0، ليحصدن لقب المنافسة للمرة الأولى منذ نحو 30 عاماً.

أما لدى الرجال، فكان اللقب صينياً بالفوز على الهند 3-2، إضافة إلى ذهبيتي البينغ بونغ في فردي السيدات وزوجي الرجال.

– البحرين في صدارة العرب –

تابعت البحرين هوايتها بحصد ميداليات ألعاب القوى، فنالت ذهبيتين وبرونزية الإثنين ضمن دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، فيما خطف العرب ميدالية على الأقل في جميع السباقات.

ورفعت البحرين رصيدها إلى ست ذهبيات وفضية و4 برونزيات، جميعها في ألعاب القوى، في المركز العاشر للترتيب العام.

وأهدت البطلة العالمية وينفرد يافي ميدالية ذهبية جديدة للبحرين بعد فوزها بالمركز الأول في سباق 1500 متر للسيدات، فيما أحرزت مواطنتها مارتا يوتو البرونزية في المنافسة نفسها.

وسيطرت يافي على مجريات السباق وفرضت تفوقها منذ البداية لتحقق 4:11.65 دقائق، متفوقة على الهندية هارميلان باينس التي نالت الفضية بزمن 4:12.74 د. وكانت الميدالية البرونزية من نصيب البحرينية الأخرى يوتو (4:15.97 د).

قالت يافي لشبكة “بي إن” الرياضية “كان السباق رائعاً وشعرت أني بحالة جيدة جدا وان الجميع يريد أن يكون في المقدمة، ولكني قلت لنفسي لما لا أذهب واكون انا في المقدمة لان غالبا ما تتواجد العديد من العداءات في المقدمة، لذا كان يجب عليّ أن اكون في الصدارة”.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 8 ميداليات مع اليوم الثالث من منافسات أم الألعاب في هذه النسخة من دورة الألعاب الآسيوية، لتكون الحصيلة 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وثلاث ميداليات برونزية.

وتأمل البحرين في حصد المزيد من الميداليات في المنافسات المتبقية لألعاب القوى، حيث تشارك مع 38 عداء وعداءة في النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية.

– .. وقطر على خطاها –

في المقابل، أحرز العداء القطري محمد القرني ذهبية سباق 1500 م، بعدما اجتاز المسافة بزمن قدره 3:38.36 دقائق، متقدماً على الهنديين كومار ساروج صاحب الفضية (3:38.94 د.) وجنسن جونسون الذي ظفر بالبرونزية (3:39.74 د.).

قال القرني، المتوج بذهبية سباقي 1500 م و5 آلاف م في آسياد إنشيون 2014، لوكالة فرانس برس “سعيد جدًا، شعوري كشعور أي عداء يفوز بميدالية ذهبية”.

وأضاف “لم أكن أتوقع الذهب، لكنني كنت قد وعدت أهلي أنني سأعود بميدالية”.

وهي الميدالية الذهبية الثانية لقطر في النسخة الحالية للألعاب الآسيوية بعد الكرة الطائرة الشاطئية، والسابعة إجمالاً مع 3 فضيات وبرونزيتين.

وكانت ثالث الفضيات القطرية الأحد أيضاً، بعدما خسر منتخب “العنابي” في نهائي منافسات كرة السلة 3*3 أمام تايبيه بنتيجة 16-18.

– صيدٌ كويتي جديد –

وحصدت الكويت فضيتين في الرماية الأحد، الأولى في منافسات التراب لدى الفرق والثانية لطلال الرشيدي في منافسات الفردي.

وبالتالي، ارتفع حصاد الكويت إلى خمس ميداليات في المركز السابع عشر في جدول الترتيب، مع ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية.

وحلّ الفريق الكويتي المؤلف من خالد المضف وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان في المركز الثاني بعدما أصاب 359 طبقاً، بفارق طبقين عن الفريق الهندي الفائز بالذهبية.

ونال الفريق الصيني الميدالية البرونزية (354 طبقا)، متقدماً بفارق طبق عن الفريق القطري المؤلف من سعيد الشارب وراشد العذبة ومحمد الرميحي.

وأضاف طلال الرشيدي ميدالية أخرى للكويت، بإحرازه فضية التراب بعد إصابته 45 طبقاً، بفارق طبق عن الصيني تشي ينغ صاحب الذهبية.

وحلّ الهندي داريوس شيناي ثالثاً ليحرز البرونزية (32 طبقا) متقدماً على القطري محمد الرميحي (29).

وجاء إنجاز التراب امتداداً للتألق الكويتي في منافسات الرماية، بعدما توج عبدالله الرشيدي، والد طلال، بذهبية مسابقة السكيت للفردي بتسجيله رقماً قياسياً بإصابة 60 طبقاً من أصل 60 في الجولة النهائية، ليعود الستيني ويحرز مع إيمان الشماع فضية السكيت أيضا للفرق المختلطة.

وكان يوسف الشملان أحرز برونزية منافسات الحسام (فردي) في مسابقة المبارزة.

– فضية سعودية و”الأخضر” يودّع منافسات القدم –

منح السعودي محمد داوود تولو بلاده فضية منافسات الكرة الحديد بحلوله ثانياً، مسجلاً مسافة 20.18 متراً، وهو أفضل أرقامه هذا الموسم.

وحلّ تولو خلف الهندي تاجينديربال سينغ تور الذي ظفر بالمعدن الأصفر (20.36 م)، ومتفوّقاً على الصيني يانغ ليو (19.97 م) الذي حصد البرونز.

وهذه الميدالية هي الثالثة للسعودية، بعد ذهبية العداء يوسف مسرحي في سباق 400 م، وبرونزية حسين آل حزام في مسابقة القفز بالزانة.

لكن اليوم لم يكن مكتملاً للمملكة، إذ ودّع منتخبها الأولمبي منافسات كرة القدم من الدور ربع النهائي بخسارته أمام أوزبكستان 1-2.

وحسم المنتخب الأوزبكي النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين في الشوط الاول عبر سعيدزامات ميرسعيدوف (24) وأليشر أوديلوف (44)، قبل أن يقلص محمد مران الفارق في الدقيقة 65.

وطرد الحكم البديل عبد الله رديف في صفوف “الاخضر” السعودي بالبطاقة الصفراء الثانية قبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء.

وكان المنتخب السعودي توج بالميدالية البرونزية في كرة القدم في أسياد الهند عام 1982.

وامتداداً للإنجازات العربية، ضمن الملاكم العراقي علي قاسم ميدالية برونزية على الأقل لبلاده في وزن 63 كلغ.

وبلغ قاسم (20 عاماً) الدور نصف النهائي بفوزه على اسكات كولتاييف من قيرغيزستان بنتيجة 3-2 في نزاله في ربع النهائي، ضامناً بذلك تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان سيف طاهر ضمن لبلاده الميدالية الأولى في هذه الألعاب بنيله برونزية مسابقة التايكواندو في وزن دون 80 كلغ.

ورفع علي قاسم عدد ميداليات العراق في تاريخ مشاركاته في الألعاب القارية إلى 49، بينها سبع ذهبيات و17 فضية.

(أ ف ب)