آسياد هانغجو: فضية للأردني مصاروة في الكاراتيه

هانغجو (الصين): أهدى حسن مصاروة الأردن ميدالية فضية في لعبة الكاراتيه (فئة كوميتيه) في وزن تحت 75 كلغ الخميس، ضمن دورة الألعاب الآسيوية بعد خسارته أمام الكازاخستاني نوركانات ازيكانوف صفر-8.

ورفع مصاروة (21 عاماً) رصيد الأردن من الميداليات إلى 4 في الألعاب بعدما حققت لعبة التايكواندو فضيتين لزيد مصطفى وصالح الشرباتي وبرونزية زيد الحلواني.

وكان المصاروة استهل مشواره في دور الـ16 بالفوز على الفيليبيني ألوين باتيكان 7-3، وفي الدور ربع النهائي على الإندونيسي جوشوا كاندو 6-4، وفي الدور نصف النهائي على الياباني يوسي ساكياما بقرار من الحكام بعد تعادلهما 5-5.

في المقابل، أحرز الكويتي سلمان الموسوي برونزية في مسابقة الكاراتيه (فئة كاتا) بفوزه على العراقي بينار مصطفى حمه صالح.

(أ ف ب)