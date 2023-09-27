آسياد هانغجو: ميداليتان للأردن وواحدة للعراق في التايكواندو

هانغجو: ضمن الأردن فضيتين على الأقل في منافسات التايكواندو ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، وذلك بعد تأهل صالح الشرباتي الى نهائي وزن دون 80 كلغ، وزيد عبد الكريم الى نهائي دون 68 كلغ.

وبعد ضمانه البرونزية بفوزه في ربع النهائي على الأوزبكي ياسوربيك غايسونوف 2-1 (0-2 و8-5 و4-2)، حسم الشرباتي، الفائز بفضية أولمبياد طوكيو 2020، المواجهة العربية بتغلبه في دور الأربعة 2-0 (8-1 و5-3) على العراقي سيف طاهر الذي ضمن لبلاده الميدالية الأولى في هذه الألعاب بنيله البرونزية.

وبدوره، بلغ عبد الكريم نهائي وزن دون 68 كلغ بعدما تغلب في نصف النهائي على الإيراني ماتين رضائي 2-1 (14-10 و6-7 و8-5)، وهو الذي أزاح من ربع النهائي الفيليبيني ارفين الكانتارا (2-0).

ورفع الأردن رصيده إلى ثلاث ميداليات في هذه الألعاب، بعدما نال الثلاثاء الأولى في التايكواندو أيضاً عبر زيد الحلواني الذي أحرز برونزية وزن تحت 63 كلغ.

ويلتقي عبد الكريم في النهائي في وقت لاحق الأربعاء مع الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف، فيما يلعب الشرباتي (25 عاماً) مع الكوري الجنوبي وويهيوك بارك.

ورفع الأردن بذلك عدد ميدالياته في التايكواندو إلى 27 في تاريخ مشاركاته في الألعاب الآسيوية، مع الأمل بأن يمنحه الشرباتي أو عبد الكريم الذهبية الرابعة.

وبات رصيد الأردن في جميع مشاركاته في الحدث القاري 48 ميدالية، بينها 5 ذهبيات حتى الآن، لكن كانت هناك خيبة الأربعاء بخروج جوليانا صادق، الفائزة بذهبية النسخة الماضية في جاكارتا، والحاصلة على فضية بطولة العالم هذا العام في باكو، من ربع النهائي بخسارتها في وزن دون 67 كلغ أمام الإيرانية مليكة ميرحسين وكيلي.

من جهته، رفع طاهر عدد ميداليات العراق في تاريخ مشاركاته في الألعاب القارية إلى 48، بينها سبع ذهبيات و17 فضية.

(أ ف ب)