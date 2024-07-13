آشلي جاد تنضم إلى دعوات تطالب بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

واشنطن: انضمت الممثلة الأمريكية آشلي جاد إلى نجم هوليوود جورج كلوني في مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، مع تغير موقف المزيد والمزيد من مؤيدي المرشح الديمقراطي وسط مخاوف بشأن أهليته العقلية.

وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة “يو إس إيه توداي” يوم الجمعة، طلبت جاد من الرئيس بايدن (81 عاما) والذي يسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل أن “يتنحى طواعية وبلطف” لصالح “ديمقراطي موهوب قوي ليكون مرشح حزبنا”.

وقالت جاد إن توجيه هذه الدعوة لم يكن سهلا بالنسبة لها باعتبارها داعمة قوية للحزب الديمقراطي. وكتبت: “لدي إيماني عميق بما فعله الرئيس بايدن لبلدنا”.

ومع ذلك، قالت جاد إن “الناخبين يستحقون خيارا حقيقيا على البطاقة الديمقراطية” وبديلا صالحا لمنافس بايدن الجمهوري دونالد ترامب (78 عاما).

وحذرت جاد من أنه إذا أعيد انتخاب ترامب “فإنه سيستخدم سلطة الرئاسة بقسوة وظلم غير مسبوقين وبلا حساب”.

وبعد الأداء غير المرضي في المناظرة المتلفزة ضد ترامب الشهر الماضي، تزايدت الدعوات المطالبة بانسحاب بايدن من سباق الرئاسة بين مؤيديه.

وجاء سحب جاد لتأييدها بعد أن دعا النجم الأمريكي الديمقراطي جورج كلوني الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي في مقال افتتاحي نشر بصحيفة “نيويورك تايمز” يوم الأربعاء الماضي.

(د ب أ)