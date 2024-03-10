آصف علي زرداري يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لباكستان

إسلام آباد: أدى آصف علي زرداري، أرمل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بينظير بوتو، اليمين الدستورية، ليصبح الرئيس الـ14 للبلاد الأحد.

وشهد رئيس المحكمة العليا الباكستانية، كازي فايز عيسي مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي في إسلام آباد، بحضور زعماء مدنيين وعسكريين.

وتبدأ ولاية زرداري الجديدة وسط احتجاجات بسبب ما يزعم عن تزوير الانتخابات الوطنية، التي جرت في شباط/ فبراير الماضي، التي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية.

وكانت باكستان قد انتخبت السبت آصف علي زرداري رئيسا لها للأعوام الخمسة المقبلة ليكون الرئيس الرابع عشر للبلاد.

وأصبح زرداري، الرئيس المشارك في حزب “الشعب الباكستاني” أول مدني يتم انتخابه رئيسا لولاية ثانية منفصلة، وأكمل ولايته الأولى ومدتها خمس سنوات في عام 2013.

وطبقا لنتائج غير رسمية، أعلنها ابنه ورئيس حزب “الشعب الباكستاني”، بيلاوال بوتو زرداري، حصل زرداري على 411 صوتا، بعد فوزه في المجالس الوطنية وثلاثة مجالس إقليمية.

واعتبر المراقبون الانتخابات، بمثابة “إبحار سلس” للمرشح عن التحالف الحاكم، المكون من ستة أحزاب سياسية رئيسية على الأقل، بما في ذلك الحزب، الذي ينتمي إليه نواز شريف، الذي تولى منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات.

وحصل محمود خان أشاكزاي، رئيس حزب “بشتونخوا ملي عوامي”، من إقليم “بلكوهستان” جنوب غرب البلاد، على دعم من حزب “حركة الإنصاف الباكستانية”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عمران خان.

وحصل أشاكزاي على 181 صوتا، حسب نتائج غير رسمية.

جدير بالذكر أنه يتم انتخاب الرئيس من خلال اقتراع سري تجريه الهيئة الانتخابية، التي تضم مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وأربعة مجالس إقليمية.

(د ب أ)