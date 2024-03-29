آلاف الأردنيين يتظاهرون في عدة محافظات تضامنا مع غزة- (فيديوهات)

عمّان: تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، بثلاث محافظات في وقفات ومسيرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أكثر من نصف عام خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وشارك الأردنيون في مسيرة بمنطقة “وسط البلد” بالعاصمة عمّان، طالب فيها بوقف القتل والتجويع الإسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما شهدت محافظتا إربد والزرقاء، وقفات تدعو إلى إغلاق سفارة إسرائيل لدى عمّان، فيما طالب آخرون بفتح الحدود مع فلسطين.

📸 مسيرة حاشدة في إربد الأردنية نُصرةً للمقاومة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة#اوقفو_العدوان_على_غزة pic.twitter.com/4AQf7di6MA — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) March 29, 2024

وهتف المشاركون للأقصى ولفلسطين ولغزة، رافعين علم فلسطين ولافتات كتب عليها “أوقفوا القتل والتجويع”.

ومنذ نحو ستة أيام، يشارك آلاف الأردنيين بوقفات يومية قرب سفارة إسرائيل بعمّان، للمطالبة بإغلاقها وتضامنا مع غزة.

و في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 قرر الأردن سحب سفيره من تل أبيب، كما رفض عودة سفير إسرائيل إلى عمّان.

انطلاق مسيره ضخمة في مدينة اربد دعماً لغزة ورفضاً للجسر البري .#غزة#كابوس_الإحتلال pic.twitter.com/FtMOE006aW — Areej Allou 🔻 (@AreejJama) March 29, 2024

(الأناضول)