آلاف الأردنيين يتظاهرون في عدة محافظات تضامنا مع غزة- (فيديوهات)

عمّان: تظاهر آلاف الأردنيين، الجمعة، بثلاث محافظات في وقفات ومسيرات تضامنية مع قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ أكثر من نصف عام خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وشارك الأردنيون في مسيرة بمنطقة “وسط البلد” بالعاصمة عمّان، طالب فيها بوقف القتل والتجويع الإسرائيلي داخل القطاع الفلسطيني المحاصر.
كما شهدت محافظتا إربد والزرقاء، وقفات تدعو إلى إغلاق سفارة إسرائيل لدى عمّان، فيما طالب آخرون بفتح الحدود مع فلسطين.
"لغزة في الزرقاء روح".. مدينة الزرقاء الأردنية تنطلق في مسيرة ضخمة نصرة لغزة.#طوفان_الأقصى #غزة #غزة_الآن pic.twitter.com/cB6pVHDqhp
— وكالة قدس برس (@QudsPress) March 29, 2024
📸 مسيرة حاشدة في إربد الأردنية نُصرةً للمقاومة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة#اوقفو_العدوان_على_غزة pic.twitter.com/4AQf7di6MA
— ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) March 29, 2024
وهتف المشاركون للأقصى ولفلسطين ولغزة، رافعين علم فلسطين ولافتات كتب عليها “أوقفوا القتل والتجويع”.
ومنذ نحو ستة أيام، يشارك آلاف الأردنيين بوقفات يومية قرب سفارة إسرائيل بعمّان، للمطالبة بإغلاقها وتضامنا مع غزة.
و في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 قرر الأردن سحب سفيره من تل أبيب، كما رفض عودة سفير إسرائيل إلى عمّان.
انطلاق مسيره ضخمة في مدينة اربد
دعماً لغزة ورفضاً للجسر البري .#غزة#كابوس_الإحتلال pic.twitter.com/FtMOE006aW
— Areej Allou 🔻 (@AreejJama) March 29, 2024
(الأناضول)
هذي شهور وشهور وشهور والشعب الأردني الحر الأصيل يتظاهر أمام سفارة الاحتلال الصهيوني المجرم، ولا حياة لمن تنادي لعرب التطبيع والتنسيق والاتفاقيات ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀🚀
نشكر شرفاء العالم بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين تنتظركم فهي منكم ولكم وبنضالكم تتحرر من الغطرسه الاستعمارية الصهيوامريكبيريطنوفرنسالماني الوحشية الهمجيه الاجراميه البربريه النازيه العنصرية المافيوزيه
We are one. And what is good for you it’s good for me too
There is no peaceful treaty with savage brutal CARCINOGENIC ZIONISM colonizers…
GAZA has mega humanitarian catastrophe.. it’s Genocide and MEGALO HOLOCAUTOMA..in Gaza. No hesitation on THIS pragmatic truth…
Is better to be free than to have colonizers bases on yours patriot land…
Any cooperation with ZIONISM means MEGA treason for the people Volition…
Palestine is a 🔥🔥🔥🔥🔥 Never die
رجعيبن بقوه السلاح كما ىرجع الصباح من بعد ليله مظلمه….