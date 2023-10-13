آلاف الأردنيين يهتفون في مسيرة: “افتحوا الحدود” و”الشعب يريد تحرير فلسطين”- (فيديو)

عمان: خرج آلاف الأردنيين، الجمعة، بالعاصمة عمان في مسيرة تضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي مكثف من الطائرات الحربية، منذ 7 أيام.

المسيرة انطلقت، بعد صلاة الجمعة، من أمام مسجد “الحسيني” بالعاصمة عمان، في اتجاه ساحة النخيل (تبعد مسافة كيلو متر عن المسجد).

وهتف المشاركون بالمسيرة، التي نظمت بدعوات من قوى شعبية وحزبية ونقابية: “الشعب يريد تحرير فلسطين” و”افتح الحدود” و”بالروح بالدم نفديك يا فلسطين” و”عالقدس رايحين شهداء بالملايين”، وغيرها من الهتافات.

تغطية صحفية: حشود ضخمة في عمان وفاء لغزة. pic.twitter.com/cXOQBUQPQU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

وفي السياق، علمت “الأناضول” من مصادر خاصة، أن منطقة الأغوار الشمالية تشهد نقاط غلق أمنية؛ لمنع حدوث تظاهر أو تجمهر على الحدود مع فلسطين.

من جانب آخر، ما زالت حسابات تواصل اجتماعي تحثّ على التوجّه إلى الحدود مع فلسطين، وتحديداً لمنطقة الكرامة (غرب)، رغم قرار رسمي مسبق بمنع ذلك.

وحاول متظاهرون الوصول إلى الحدود مع فلسطين، إلا أن الأمن فرّقهم بالقوة، بعد أن أطلق الغاز المسيل للدموع، وفق مصادر خاصة لـ “الأناضول”.

وعقب ذلك، نشر الأمن العام بياناً دعا فيه إلى الالتزام بالمواقع المحددة للتظاهر والاحتجاجات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن البعض حاول الاحتكاك مع رجال الأمن.

(الأناضول)