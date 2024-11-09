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آلاف الأشخاص يشاركون بمسيرة تضامن مع الفلسطينيين في دبلن- (صور)

9 - نوفمبر - 2024

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دبلن: انضم آلاف الأشخاص إلى مظاهرة مؤيدة لفلسطين في دبلن، الجمعة مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل وطردها الفوري من الأمم المتحدة.

وسار الحشد الكبير من “الحديقة التذكارية” عبر العاصمة الإيرلندية باتجاه مباني البرلمان، وذلك بعد يوم من الإعلان رسميا عن الانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وعبر الناشطون عن غضبهم من فشل الحكومة الإيرلندية في تمرير تشريع يهدف إلى تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين قبل حل “مجلس أيرلندا” (مجلس النواب) يوم الجمعة الماضي.

وارتدى بعض المتظاهرين الأوشحة الفلسطينية التقليدية (الكوفية) وحملوا لافتات وأعلام فلسطين كما قام عدد منهم بإلقاء الخطابات.

(د ب أ)

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