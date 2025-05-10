آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التوسع في حرب غزة

تل أبيب: تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل اليوم السبت ضد الهجوم العسكري الجديد ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأثناء المسيرة الرئيسية في تل أبيب، التي دعا إليها منتدى أسر الأسرى والمفقودين، تحدث أقارب الأسرى الذين يخشون مصير أحبابهم منذ 581 يوما.

وبحسب البيانات الإسرائيلية ما زال 59 أسيرا محتجزين في قطاع غزة، يعتقد أن 24 فقط منهم على قيد الحياة.

وقال إيلان دالال، والد رجل إسرائيلي تم خطفه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بعد الهجوم الذي شنته حماس، إن نجله والأسرى الأحياء الآخرين في خطر داهم.

وأضاف: “قد يقتلون جراء القصف الإسرائيلي. وقد يقتلهم الإرهابيون إذا سمعوا الإسرائيليين قادمين. وقد لا ينجون في ظل الظروف القاسية وغير الإنسانية لأسرهم”.

(وكالات)