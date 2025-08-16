آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في عدة مدن لمطالبة نتنياهو بإبرام صفقة

تل أبيب: يتظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في عدة مدن داخل البلاد، مطالبين بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وبإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن عدة مدن بدأت تشهد توافد آلاف الإسرائيليين للمشاركة في المظاهرات.

وأوضحت الصحيفة، أن مئات وربما آلاف الإسرائيليين سيتجمعون في ساحة باريس بالقدس، ومركز حوريف في مدينة حيفا (شمال)، ومدينة بئر السبع (جنوب)، إلى جانب مدينة نهاريا (شمال).

وأضافت أن المظاهرة الرئيسية والأكثر أهمية ستقام أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) وساحة هبيما، في شارع روتشيلد بتل أبيب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كل ساحات وأماكن المظاهرات ستشهد كلمات لعائلات الأسرى المحتجزين في غزة.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل مع حماس، لأسباب سياسية تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.

(الأناضول)