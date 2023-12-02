آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لإطلاق سراح باقي الأسرى من غزة- (فيديو)

تل أبيب: تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب، من بينهم محتجزون سابقون بقطاع غزة جرى إطلاق سراحهم، وعائلات آخرين، لمطالبة حكومتهم بإطلاق سراح بقية المحتجزين.

وهتف المتظاهرون في صوت واحد: “كلهم الآن”، مطالبين الحكومة بالعمل على إطلاق سراح 137 محتجزاً ما زالوا بغزة بشكل فوري، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وخلال التظاهرة، تم عرض سلسلة من الفيديوهات تحدث فيها عدد من المحتجزين المفرج عنهم.

مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في #غزة وعقد صفقة تبادل أخرى pic.twitter.com/XxEfUetWeL — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 2, 2023

وفي أحد الفيديوهات قالت يافي أدير (85 عامًا)، التي أطلق سراحها مؤخراً: “أتوسل بملء الفم إلى صناع القرار، أطلقوا سراح الأطفال، أخرجوا الجميع، الأمر ليس سهلاً ليس بالنسبة لهم أو لعائلاتهم”.

بدورها قالت ديتزا هيمان (84 عاماً) في مقطع مصور: “لم يكن الطعام وفيراً في البداية، ولكن مع مرور الوقت، أصبح الطعام أقل فأقل. ومع مرور الوقت، بدأ الضرر يتزايد، وقدرة الجسم على البقاء على قيد الحياة تتضاءل. يجب إخراجهم فوراً”.

Now in Tel Aviv. Des milliers de manifestants exigent la reprise immédiate des négociations pour libérer tous les otages israéliens. Ils accusent Netanyahu d’avoir le sang des otages sur les mains et d'être "le destructeur d'Israël". pic.twitter.com/SWOnTXNaPN — Claude El Khal (@claudeelkhal) December 2, 2023

وانتهت عند السابعة صباح الجمعة، بتوقيت فلسطين، هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع، الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ووفق موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، فإن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت شهد “إطلاق سراح 105 مدنيين من أسر حماس في غزة، بينهم 81 إسرائيلياً، و23 مواطناً تايلاندياً، وفلبيني واحد”.

وأضاف أن إسرائيل تقدر وجود حوالي “137 رهينة محتجزين الآن في غزة”.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها، 71 أسيرة، و169 طفلاً.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)