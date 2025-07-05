سياسة | دولي

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة

منذ ساعة واحدة

أرشيف

حجم الخط
0

تل أبيب: تظاهر آلاف الإسرائيليين اليوم السبت في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

“وقالت ماكابيت ماير، إحدى المتحدثين خلال المظاهرة الرئيسية في تل أبيب: إن “الوقت قد حان من أجل إبرام صفقة تنقذ الجميع، الأحياء والأموات، من أجل صفقة بدون “انتقاء”، بحسب تقرير نشرته صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ الإسرائيلية.

وماير هي خالة شقيقين توأم محتجزين لدى حركة حماس.

وتستهدف المظاهرات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تسعى إلى عملية متعددة المراحل ومطولة لإطلاق سراح الأسرى في المفاوضات غير المباشرة القادمة مع حماس.

ووفقا لتقارير إعلامية، سيتم إطلاق سراح 10 أسرى فقط من أصل 20 رهينة يفترض أنهم على قيد الحياة خلال فترة وقف إطلاق النار التي تستمر 60 يوما.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تقدم في مفاوضات غزة.. نتنياهو يبلغ عائلات الأسرى بالموافقة على الصفقة وترامب قد يعلنها الاثنين
3 - يوليو - 2025
إسرائيليون: فرصة ترامب التي لن تتكرر.. سنخرج غزة من حياتنا
3 - يوليو - 2025
“الكابينت” الإسرائيلي يتشاور الليلة بشأن صفقة محتملة في غزة 
3 - يوليو - 2025
الكابنيت يبحث صفقة تبادل الأسرى وسط مقترح قطري جديد لوقف إطلاق النار في غزة
1 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية