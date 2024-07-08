آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل وإجراء انتخابات جديدة

تل أبيب: تستمر الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك مع مطالبة آلاف المتظاهرين في إسرائيل باجراء انتخابات جديدة والموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

وقالت والدة أحد الرهائن أمام حشد خلال مظاهرة في تل أبيب: “لقد تخليت عن المحتجزين لمدة تسعة أشهر. توقف عن المماطلة يا نتنياهو. نريدهم في الوطن والأمر متروك لك لإعادتهم إلى الوطن”، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتحدثت إيناف زانجاكر، التي لا يزال ابنها ماتان محتجزا في القطاع الساحلي، إلى المحتجين من داخل قفص أسود معلق على جسر علوي.

وقالت زانجاكر: “هناك صفقة على الطاولة يمكن أن تنقذ الأرواح، ونحن جميعا. أريد عودة ماتان إلى الوطن، أريد عودة كل المحتجزين إلى الوطن الآن”.

وأضافت: “أريد أن أقول لنتنياهو: مفاتيح هذا القفص وكل الأقفاص الأخرى في يديك”.

كما تم تنظيم مظاهرات في القدس في إطار يوم احتجاجي وطني بمناسبة مرور تسعة أشهر منذ إندلاع هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وتوجه آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى مقر إقامة نتنياهو الرسمي، مطالبين بأن تفضي المفاوضات غير المباشرة الجارية مع حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل المحتجزين إلى نتائج. كما دعا المتظاهرون إلى إجراء انتخابات جديدة.

ومن المتوقع أن يجري استئناف المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر في القاهرة خلال الأيام المقبلة، بعد أن توقفت لأسابيع.

يشار إلى أن الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة هو خطة من ثلاث مراحل وضعتها الولايات المتحدة قبل أسابيع. وينص في البداية على وقف إطلاق نار مؤقت وتبادل المحتجزين من النساء وكبار السن والمرضى مقابل عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال وقف إطلاق النار المؤقت، من المقرر أن يتفاوض الجانبان على إنهاء الحرب والإفراج عن المحتجزين المتبقين.

(د ب أ)