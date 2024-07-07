آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجددا من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين

تل أبيب: تظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب مساء السبت مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وردد المشاركون هتاف:” الاتفاق الآن!” .

وقال المنظمون إن المظاهرة تهدف إلى تشكيل ضغط على الحكومة من أجل اتمام المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية وإعادة المحتجزين في غزة.

وخلال الهجوم الذي شنته حماس وجماعات أخرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة قتل 1200 شخصا وتم أخذ 250 آخرين كمحتجزين في قطاع غزة. وتعتقد إسرائيل أن حوالي 120 محتجزا لا يزالون داخل القطاع ، ولكن ربما لم يعد الكثير منهم على قيد الحياة في الوقت الراهن.

وتسبب الهجوم غير المسبوق في اندلاع الحرب في غزة، في الوقت الذي لا تزال تقول فيه إسرائيل إنها تعتزم القضاء على حركة حماس.

ووفقا للسلطات الصحية استشهد حوالي 38 ألفا و 98 فلسطينيا في غزة حتى الآن. وأصيب 87 ألفا و705 آخرين.

وكان هناك شاشة كبيرة في المظاهرة في تل أبيب، وعرض عليها شريط فيديو للرهينة السابق ألموج مئير جان، الذي أطلق الجيش الإسرائيلي سراحه قبل شهر. وقال:”نحتاج إلى اتفاق حتى تتمكن جميع الأمهات من معانقة أبنائهن وأزواجهن، تماما كما أعانق والدتي الآن كل صباح”.

يشار إلى أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لا تهدف فقط إلى تبادل المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بل وأيضا إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقد ثبت أن المحادثات صعبة، ويرجع ذلك جزئيا إلى دعوة حماس إلى إنهاء كافة الأعمال العدائية كشرط للتوصل إلى صفقة المحتجزين. ولكن يبدو أن حماس أبدت مؤخرا قدرا أكبر من المرونة، الأمر الذي بعث الأمل في إسرائيل بإمكانية نجاح المفاوضات.

وفي الوقت ذاته، يقول منتقدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعارض وقف إطلاق النار من أجل استرضاء شركاء الائتلاف الديني المتطرف واليمين المتطرف الذين يرفضون تقديم تنازلات لحماس.

(د ب أ)