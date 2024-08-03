سياسة | دولي

آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية- (صور وفيديو)

3 - أغسطس - 2024

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تل أبيب: تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مناطق، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إنّ آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدن القدس ورحوبوت (وسط) وكفار سابا (شمال) للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وبحسب الصحيفة ذاتها، “تظاهر مئات الإسرائيليين بمدينة القدس، أمام منزل وزير الداخلية في الحكومة الإسرائيلية آرييه درعي”. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “أبرموا صفقة أو استقيلوا”، بحسب الصحيفة.

والأحد الماضي، توقع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى خلال أسبوعين، وفق مقابلة مع القناة “12”.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 9:52 م

    هه عصابة بنغفير وسموتريتش لا تريد ذلك أبدا أبدا ولو احترقت تل أبيب عن بكرة أبيها ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚩

    رد

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