آلاف الإسرائيليين يطالبون بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية- (صور وفيديو)

تل أبيب: تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مناطق، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إنّ آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدن القدس ورحوبوت (وسط) وكفار سابا (شمال) للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وبحسب الصحيفة ذاتها، “تظاهر مئات الإسرائيليين بمدينة القدس، أمام منزل وزير الداخلية في الحكومة الإسرائيلية آرييه درعي”. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “أبرموا صفقة أو استقيلوا”، بحسب الصحيفة.

Anti-war block in the demonstration in Jerusalem calling for hostage deal. They are chanting “from Rafah to Sderot, people want to live” and demending ceasefire pic.twitter.com/TUfruwmbFl — Voices Against War (@againstwarvoice) August 3, 2024

Tel Aviv right now. “Bring them home!” “Seal the deal!” Enough! pic.twitter.com/EuXzgx5Kb9 — Ami Dar (@AmiDar) August 3, 2024

والأحد الماضي، توقع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى خلال أسبوعين، وفق مقابلة مع القناة “12”.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

Israeli policemen forces attacked pro-hostages deal protesters in Tel Aviv. Remember, they did nothing when far-right rioters stormed on two army bases this week. https://t.co/KxXDJQVJRD — Guy Elster (@guyelster) August 3, 2024

(وكالات)