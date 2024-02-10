آلاف الإسرائيليين يطالبون بإقالة الحكومة وإعادة الأسرى من غزة- (فيديو)

القدس: تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينتي تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال)، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تبادل لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وقالت قناة “12” الخاصة إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة “البيما” وسط مدينة تل أبيب، ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

تغطية صحفية: صورة جديدة.. آلاف المستوطنين يتظاهرون في “تل أبيب”؛ للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو، وعقد انتخابات فورية. pic.twitter.com/3bdifXYQnK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 10, 2024

كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن “مظاهرة حاشدة في تل أبيب لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة كافة المخطوفين، ومظاهرتان قبالة منزلي نتنياهو في القدس”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن “حوالي 3000 إسرائيليً تظاهروا عند تقاطع حوريف في مدينة حيفا، مطالبين بتغيير الحكومة فورًا، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: الانتخابات الآن”.

إسرائيليون يتظاهرون في حيفا لمطالبة حكومتهم بالموافقة على صفقة تبادل تعيد المحتجزين في غزة pic.twitter.com/BxCH4C6MJn — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 10, 2024

ومن المتوقع أن ترتفع لاحقا مساء السبت وتيرة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو، في أنحاء البلاد، وخاصة في مدينتي تل أبيب والقدس.

ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو “136 شخصا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، منذ شن “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها “حماس”، في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

(الأناضول)