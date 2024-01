آلاف الإسرائيليين يطالبون بإقالة الحكومة والإفراج عن الأسرى- (صور وفيديو)

القدس: تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مدن للمطالبة بإقالة حكومتهم، بالتزامن مع تظاهر أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

💥SAVE WHO CAN STILL BE SAVED!

Tel Aviv pic.twitter.com/Qq7XaWPjJi — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) January 27, 2024

It’s Saturday again, so thousands of people in Tel Aviv and around the country demanding elections now. pic.twitter.com/QMzq7aznjQ — Ami Dar (@AmiDar) January 27, 2024

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة)، إن “آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا (شمال)، عند تقاطع حوريف ضد الحكومة (الإسرائيلية) والمطالبة بإجراء الانتخابات فورا”.

وأوضحت أن “المسيرة انطلقت من منطقة الكرمل بمدينة حيفا إلى مركز التظاهرة عند تقاطع حوريف”.

وفي مدينة كفار سابا (شمال)، قرب تل أبيب، تظاهر المئات تحت شعار “الانتخابات الآن”، بحسب الصحيفة.

Now in Tel Aviv : Israeli police confiscated a “Stop the genocide” banner during an anti war protest pic.twitter.com/qoO974J3eq — Oren Ziv (@OrenZiv_) January 27, 2024

وطالب المتظاهرون بإقالة نتنياهو وإجراء الانتخابات فورا، وفق “يديعوت أحرنوت”.

كما تظاهر المئات في مدينة “رحوبوت” قرب تل أبيب للمطالبة بإقالة الحكومة.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتي المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وعدم التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل.

وفي سياق آخر، تظاهر العشرات من أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال) للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إلى أنه و”للأسبوع الثاني على التوالي يتظاهر أهالي الأسرى بغزة، أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية”.

💥Police today removed 20 families of hostages held in Gaza from the vicinity of Netanyahu’s seaside Caesarea villa & refused to allow a citizen living nearby go invite them in for tea. 100% illegal. @BringThemHome23 will bring next week’s mass protest from Tel Aviv to Caesarea. pic.twitter.com/39aSBn1UU2 — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) January 27, 2024





ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود حوالي “136 شخصا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، منذ شن “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.

وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها (حماس)، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم 71 أسيرة و169 طفلا.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت 26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)