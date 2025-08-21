آلاف التونسيين يتظاهرون لدعم «اتحاد الشغل» والطبوبي يحذر من «انفجار الوضع» في البلاد

تونس – «القدس العربي»: تظاهر آلاف التونسيين، أمس الخميس، في العاصمة للدفاع عن اتحاد الشغل الذي يرى مراقبون أنه يخوص معركة «كسر عظم» مع السلطات، وخاصة بعد مهاجمة مقره من قبل أنصار الرئيس قيس سعيد ورفع شعارات تطالب بحله.

وكانت قيادة الاتحاد دعت إلى التظاهر للدفاع عن استقلالية الاتحاد وعن حقوق العمال والحق النقابي والحوار الاجتماعي.

وتجمع المحتجون في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد، قبل التوجه إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي، ردد خلالها المحتجون شعارات تنتقد السلطات والوضع الحالي في البلاد، على غرار «يا مواطن يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع»، وأخرى تدعم الاتحاد على غرار «بالروح بالدم نفديك يا اتحاد».

وحذر نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد، في خطاب للمحتجين أمام مقر الاتحاد من «انفجار الوضع في البلاد»، مشيراً إلى أن «تونس تمر اليوم بمرحلة دقيقة، وسيكون للاتحاد «خطوات نضالية قادمة».

وأضاف: «نعيش في مرحلة انهارت فيها كل أسس الحياة السياسية والمدنية، وتسممت مناخاتها بل تصحّرت، وزاد ذلك تعقيدًا، التحريض الممنهج وبث خطاب الكراهية وضرب الحريات والحق النقابي والحق في محاكمة عادلة، حتى إن الوضع بات قاب قوسين من الانفجار».

وتابع الطبوبي: «مناخات العمل تدهورت ودخل الاقتصاد التونسي في حالة ركود، وتدهور الوضع الاجتماعي بشكل غير مسبوق في ظل الاحتكار وزيادة الضرائب، والشعب المفقر والمهمش هو أول المتضررين، أمام رفض السلطة الحاكمة أي إمكانية للحوار».

وختم بقوله: «لن ترهبنا التهديدات، ولن نصمت أمام حملات تشويه النقابيين الذين دفعوا غاليًا ثمن نضالهم ضدّ الفساد، وستكون للاتحاد خطوات نضالية أخرى قادمة بعدما وجد تعنتًا وصدًا ورفضًا للحوار وإنكارًا لحقوق العمال».

وكتب الوزير السابق الطيب اليوسفي: «من نافل القول إن البلاد في حاجة في كل الظروف والأحوال إلى دولة قوية منيعة عادلة تحتكر العنف الشرعي ويسوسها القانون وتحكمها المؤسسات ولا مجال فيها لدويلات قائمة بذاتها ولتنظيمات موازية. لكن البلاد في حاجة كذلك لمنظمات وهيئات تراقب وتقترح وتمثل قوى تعديل وتوازن وتعتبر من ضمانات استقرار المجتمع ونمائه. كل ذلك في إطار ثوابت وطنية متفق عليها ومشروع مجتمعي يستند إلى حد أدنى مشترك».

وأضاف: «بالتالي، تبقى البلاد في حاجة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بحكم أنه من ملح هذه الأرض وبالنظر إلى تاريخه ورصيده والدور الموكول إليه. ومن المشروع أن تكون هنالك انتقادات أو مؤاخذات بخصوص أداء مسؤولين في هذه المنظمة. بيد أنه لا يمكن أن يكون هنالك اختلاف حول مكانة الاتحاد ودوره الذي من الطبيعي أن يكون في حاجة إلى التعديل والتطوير ومراعاة خصوصية كل مرحلة».

وتابع اليوسفي: «البلاد في حاجة إلى العقل والتعقل والإيمان بحق الاختلاف والتنوع والاحتكام الى القانون ولا شيء غير القانون والتحلي بشجاعة النقد الذاتي والمراجعات».

ودون المحامي سامي بن غازي: «الاتحاد العام التونسي للشغل ليس نقابة فحسب، بل ركيزة من ركائز التاريخ الوطني وحصن من حصون المجتمع ضد الاستبداد. قد نختلف مع قيادته، لكن المؤسسة أكبر من الأشخاص وأعمق من الهياكل. استهداف الاتحاد اليوم ليس خلافًا عابرًا، بل جزء من مشروع يهدف لتفريغ المجتمع من كل أجسامه الوسيطة حتى تنفرد السلطة بالبلاد».

وأضاف: «الدفاع عن الاتحاد هو دفاع عن حق التونسيين في صوت مستقل وتوازن يحميهم من تغوّل الدولة. لذلك، فإن النزول غدًا إلى بطحاء محمد علي ليس تضامنًا نقابيًا فقط، بل موقف وطني، ورسالة بأن تونس لا تختزل في فرد ولا تُدار بمنطق الإذعان».

وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني: «نجح الاتحاد العام التونسي للشغل في تنظيم مسيرة شعبية ردا على دعوات.. «تجميد الاتحاد» التي رفعها من تهجموا على دار الاتحاد يدعون وصلا برئيس الجمهورية، والذي ورطته الحاشية و»الجنان المخولة» في الغرفة الخفية الخلفية للحكم في الإعلان رسميا عن تبرئتهم.. من أي نوايا هجوم أو اعتداء».

وأضاف: «تونس لا تتحمل مزيدا من الانقسامات واستهداف الأجسام الوسيطة في حروب دونكيشوتية مع طواحين الرياح. والتيار العاشوري (الاتحاد) الأصيل الذي يحمل الأمانة اليوم ويمثل العمود الفقري وأبرز مكونات الاتحاد له من مقومات النضال والصمود والعقلانية أيضا ما يجعله قادراً على إدارة الحوار الاجتماعي والدفاع عن الطاقة الشرائية للتكرار وعموم المواطنين والحريات النقابية والعامة، في كنف المسؤولية الوطنية، بعيدا عن شطحات ومزايدات المزايدين».

وتابع الهاني: «على رئيس الجمهورية الترفع عن صغار المعارك التي يريد أن «يحشره» فيها شياطين الإنس من حوله. فالبلاد لا تحتمل».

وأدانت منظمات تونسية، في وقت سابق، ما اعتبرته مساعي السلطة لضرب الحق النقابي و«تدجين» اتحاد الشغل.

كما حمل الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة التونسية المسؤولية الكاملة عن تقويض الحريات النقابية وتهديد أسس الديمقراطية في البلاد.