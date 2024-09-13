آلاف التونسيين يحتجون للمطالبة بالحريات قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية- (صور وفيديو)

تونس: خرج آلاف التونسيين، اليوم الجمعة، للشوارع للاحتجاج على “الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق”، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحافيين المسجونين بسبب موافقهم المعارضة ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر المسيرة واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس قيس سعيد الذي شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ودعت للمظاهرة “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” التي تضم أحزابا تقدمية ومنظمات من المجتمع المدني.

يأتي التحرك الاحتجاجي مع تصاعد التوتر قبل انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد أن رفضت الهيئة الانتخابية حكما من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق، رغم أنها أعلى سلطة للفصل في النزاعات الانتخابية في البلاد.

ويقول المنتقدون إن سعيد يسعى إلى تأمين فوز سهل ووأد المنافسة والتضييق على المرشحين من خلال اللجنة الانتخابية التي وصفوها بأنها “غير مستقلة” وعين أعضاءها سعيد بنفسه.

وترفض الهيئة الاتهامات وتقول إنها محايدة وإنها الجهة الوحيدة المؤتمنة على المسار الانتخابي.

وتحدت الهيئة الانتخابية المحكمة الإدارية وأبقت ثلاثة مرشحين فقط، بمن فيهم الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي والعياشي زمال.

ويقبع زمال، أحد مرشحين اثنين مقبولين بخلاف سعيد، في السجن منذ عشرة أيام بتهمة تزوير بطاقات تزكية شعبية.

وقال زمال إنه يواجه الترهيب لأنه منافس جاد لسعيد.

ويواجه 25 قضية وسط مخاوف من محاميه بأنه قد يتم استبعاده من السباق.

وردد المحتجون شعارات “ارحل يا دكتاتور” و”لا خوف ولا رعب، الشارع ملك للشعب”. و”هايلة البلاد قمع واستبداد”. وطالبوا بالإفراج عن زمال وجميع السجناء من سياسيين ونشطاء وصحافيين معتقلين بسبب مواقفهم المنتقدة لسعيد.

الان وغير بعيد عن مقر الداخلية، المتظاهرون يهتفون من جديد “dégage” (ارحل) وسط الزغاريد #تونس pic.twitter.com/nLI8djQgeJ — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) September 13, 2024

دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات.. مسيرة في العاصمة #تونس دفاعا عن دولة القانون والمؤسسات pic.twitter.com/Q9FlT3VNDz — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) September 13, 2024

وقال بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان “نحن في الشارع للدفاع عن الحريات والحقوق التي هي في خطر حقيقي”.

وأضاف “يتعين على هيئة الانتخابات احترام حكم المحكمة الإدارية واعادة المرشحين للسباق وإنهاء القيود المفروضة على المرشحين الاخرين، وإلا فإن غير ذلك يعني انتخابات غير ديمقراطية”.

#مساء__الخير يا #تونس

تخرج تونس اليوم متظاهرة غاضبة رافضة للقمع والاستبداد والاعتقالات ومتمسكة بالحريات وبالتعددية والتسامح.

شعب تشبع على مدى عشر سنوات بقيم الحرية والديمقراطية، لا يزال يكافح لحمايتها..رافضا العودة بتونس لنادي الديكتاتوريات المزدحم بأنظمة المنطقة.

ليس كثيرا على… pic.twitter.com/RW2yrwPpaP — Jalel Ouerghi جلال الورغي (@jalelouerghi) September 13, 2024

وتقول الأحزاب السياسية الكبرى، التي يقبع أغلب قادتها في السجن، إن سنوات سعيد في السلطة أدت إلى تآكل المكاسب الديمقراطية لثورة تونس عام 2011. وتتهم حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.

ويرفض سعيد الاتهامات، قائلا إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، وينفى اتهامات معارضية بأن تحول الى دكتاتور.

(رويترز)