آلاف الفلسطينيين الغاضبين يشيّعون شابا قُتل خلال اشتباك بين الأجهزة الأمنية ومجموعة للمقاومة

طولكرم ـ «القدس العربي»: شيع آلاف المواطنين الغاضبين جثمان شاب فلسطيني قتل أثناء اندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر من أجهزة أمنية فلسطينية ومقاومين في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية.

وانطلقت جنازة تشييع الشاب عبد القادر زقدح (25 عاما) بعد إجراء عملية التشريح الطبي من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، فيما تقدمها مسلحون من مجموعات المقاومة في المدينة.

وغاب أي حضور لقوى الأمن في المدينة، فيما لف جسد القتيل الذي زفته الجماهير شهيدا بالعلم الفلسطيني.

واتهمت عائلة الشهيد زقدح أجهزة أمن السلطة بقتل ابنها بشكل متعمد، خلال الأحداث التي وقعت في مخيم طولكرم.

وقال عمّ الشهيد زقدح إن الأجهزة الأمنية قامت بإطلاق النار بشكل مباشر ومتعمد، صوب المواطنين الذين كانوا موجودين أثناء الحادث، ما أدى لمقتل ابن شقيقه.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية مستقلة)، السلطة بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف مقتل المواطن زقدح ونشر نتائج التحقيق الذي تتوصل إليه اللجنة. كما طالبت في بيانٍ لها، بفتح تحقيق جنائي من قبل الجهات القضائية المختصة وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة تحقيق داخلية.

ووقعت الأحداث المؤسفة في مدينة ومخيم طولكرم، احتجاجًا على إقدام أجهزة السلطة على إزالة حواجز حديدية مُعدة للتصدّي لاقتحامات الاحتلال. واندلعت اشتباكات مسلحة استمرت لساعات بين مقاومين وأجهزة أمنية قمع خلالها مواطنون أثناء احتجاجهم على إزالة الحواجز الحديدية.

واستنكرت حركة حماس بشدة الجريمة التي ارتكبتها أجهزة السلطة في طولكرم، والتي تسببت بمقتل الشهيد وإصابة عدد من المواطنين، بينهم والد الشهيد رمزي العارضة.

وشددت حماس على أن ما جرى يمثل جريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهلي في الضفة الغربية، ويعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة.

ولفتت إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، حفاظاً على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي. وفي السياق ذاته، قال عمر عساف منسق حملة المؤتمر الشعبي الفلسطيني إن حادثة مخيم طولكرم تعكس التزامًا عمليًا من قبل السلطة بمخرجات اللقاءات الأمنية في العقبة وشرم الشيخ وهي بمثابة قبول منها بوضع نفسها في مواجهة الشعب.

واعتبر عساف أن “هذا النهج البائس لا علاقة له بالشعب وقضاياه ويعكس أن السلطة مصرة على المضي قدمًا في الطريق الذي يزيد من عزلتها من خلال أعمال لا تخدم أحدًا إلا أعداء شعبنا وهو ما يعكس تصاعد حالة الاحتقان بين أصحاب هذا التيار والشعب”.

واعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن ما جرى في مخيم طولكرم يشكل خطورة على الوضع الداخلي المجتمعي في طولكرم وينعكس على جميع المناطق، ويرفع حالة الغليان.

وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن ما قامت به أجهزة أمن السلطة في طولكرم، أمر خطير جداً، وبحاجة إلى تحقيق عاجل.

وقال البرغوثي “يجب فتح تحقيق في جريمة قتل الشاب”، داعياً في الوقت ذاته إلى محاسبة من أطلق النار صوب المواطنين في طولكرم.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي أجهزة السلطة المسؤولية عن قتل الشاب حيث وصفت ذلك بـ”الجريمة التاريخية الكاملة النكراء”، واعتبرت الجريمة تجاوزا لـ”كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه”.

وفي السياق ذاته، قال المفوض السياسي العام، الناطق باسم المؤسسة الأمنية، طلال دويكات، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات وفاة المواطن لمعرفة مصدر إطلاق النار.

وبحسب دويكات فإن الأجهزة الأمنية تلقت عدة شكاوى من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل مخيم طولكرم، وبناء على ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وأزالتها، منعا لأي مخاطر قد تنجم عن وجودها، وهو ما خلق حالة مواجهة مع مسلحين في المخيم.