آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى المولد النبوي في الأقصى- (صور)

القدس: أحيا آلاف الفلسطينيين، الأربعاء، ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى، وأنعشوا أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس.

ومنذ ساعات الفجر، بدأ فلسطينيون بالتوافد إلى المسجد الأقصى، فيما وصلت الذروة في احتفال نظمته دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس داخل المسجد بهذه المناسبة التي توافق 12 ربيع الأول وفق التقويم الهجري من كل عام، وتصادف الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول وفق التقويم الميلادي.

ونظم نشطاء فعاليات ترفيهية في صحن مصلى قبة الصخرة، حيث تواجدت هناك عائلات فلسطينية برفقة أطفالها.

كما وزع مصلون الحلوى في باحات المسجد وعلى بواباته احتفاء بهذه المناسبة.

وأدار إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة حفلا تم تنظيمه في المسجد وتخللته أناشيد دينية.

فيما أشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، بتخطي الفلسطينيين الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى المسجد.

وقال: “اليوم تقف هذه القوات الآثمة والحاقدة عند بوابات القدس والمسجد الأقصى لتعيق وصولكم إلى هذا المكان الطاهر، ولكنكم رغم كل هذه الإجراءات التعسفية عقدتم العزم للوصول والصلاة في الأقصى ولإحياء ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم”.

كما أشار إلى الأمر ذاته، مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، قائلا: “تخطيتم جميع الحواجز لتقوموا بالاحتفال بالمولد النبوي في هذا المكان الطاهر”.



وفي السياق، شهدت الأسواق في البلدة القديمة حركة تجارية نشطة مع توافد الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قد انتشرت بالبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية وفي محيط المسجد الأقصى.

(الأناضول)