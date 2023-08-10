آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يشيّعون‭ ‬الشهيد‭ ‬المقاوم‭ ‬أمير‭ ‬خليفة‭… ‬والاحتلال‭ ‬يعتقل‭ ‬أردنيا‭ ‬طعن‭ ‬إسرائيليا

رام‭ ‬الله‭ ‬ـ‭ ‬غزة‭ ‬ـ‭ “‬القدس‭ ‬العربي‭:” ‬قتلت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المقاوم‭ ‬أمير‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬جنود‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬زواتا‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬نابلس،‭ ‬فيما‭ ‬أجبرت‭ ‬شرطة‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬عائلة‭ ‬مقدسية‭ ‬على‭ ‬هدم‭ ‬منزلها‭.‬

وشيع‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نابلس‭ ‬جثمان‭ ‬الشهيد‭ ‬المقاوم‭ ‬أمير‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬برصاصتين‭ ‬بالرأس‭ ‬والظهر،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مخيم‭ ‬عين‭ ‬بيت‭ ‬الماء‭ ‬غرب‭ ‬المدينة،‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬مشاحنات‭ ‬بين‭ ‬المشيعين‭ ‬وعناصر‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬أمن‭ ‬فلسطينية‭.‬

وأشعل‭ ‬شبان‭ ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬العين‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬الإطارات‭ ‬المطاطية‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬المخيم،‭ ‬وأغلقوا‭ ‬شارع‭ ‬يافا،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬تشييع‭ ‬الشهيد‭ ‬أمير‭ ‬خليفة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬كشف‭ ‬ضابط‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬عن‭ ‬مصادرة‭ ‬الجيش‭ “‬مخرطة‭ ‬رقمية‭” ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬عوا‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬الخليل،‭ ‬وأسلحة‭ ‬تم‭ ‬تصنيعها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المخرطة‭.‬

وأضاف‭ ‬الضابط،‭ ‬حسب‭ ‬الإذاعة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أن‭ ‬مصادرة‭ ‬المخرطة‭ ‬تمت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬سلاح‭ ‬غير‭ ‬مرخص‭ ‬في‭ ‬الخليل،‭ ‬حيث‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬قاتلة‭ ‬صُنعت‭ ‬في‭ ‬المخرطة‭ ‬الرقمية‭ ‬المزعومة،‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬طابعات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬يُحظر‭ ‬إدخالها‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬اعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عاملا‭ ‬أردنيا‭ ‬طعن‭ ‬إسرائيليا‭ ‬وأصابه‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيتح‭ ‬تكفا،‭ ‬شرقي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭.‬

وحسب‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فإنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عامل‭ ‬كراج‭ ‬أردني،‭ ‬والذي‭ ‬يمتلك‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬بيتح‭ ‬تكفا‭ ‬للاشتباه‭ ‬بتورطه‭ ‬في‭ ‬طعن‭ ‬عامل‭ ‬آخر‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭.‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ “‬كراج‭” ‬في‭ ‬بيتح‭ ‬تكفا،‭ ‬فيما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ “‬يديعوت‭ ‬أحرونوت‭” ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬ترجيحه‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قومية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ “‬معاريف‭” ‬أن‭ ‬المنفذ‭ ‬هتف‭ “‬الله‭ ‬أكبر‭” ‬ثم‭ ‬طعن‭ ‬المستوطن،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬خلفية‭ ‬العملية‭ ‬قومية‭.‬

وفي‭ ‬الشأن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الداخلي‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬درامي‭ ‬أصدر‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬مرسوما‭ ‬رئاسيا‭ ‬بإحالة‭ ‬12‭ ‬محافظًا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬وغزة‭ ‬للتقاعد،‭ ‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬مرسومًا‭ ‬يقضي‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬رئاسية‭ ‬تضم‭ “‬شخصيات‭ ‬قيادية‭ ‬ذات‭ ‬اختصاص‭” ‬لاختيار‭ ‬المرشحين‭ ‬لشغل‭ ‬منصب‭ ‬محافظي‭ ‬المحافظات‭ ‬الشاغرة،‭ ‬وتنسيبها‭ ‬للرئيس‭ ‬لإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بشأنها‭.‬

ونشرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الرسمية‭ “‬وفا‭” ‬قرار‭ ‬الإحالة‭ ‬للتقاعد‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬محافظ‭ ‬جنين‭ ‬أكرم‭ ‬الرجوب،‭ ‬ومحافظ‭ ‬نابلس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رمضان،‭ ‬ومحافظ‭ ‬قلقيلية‭ ‬رافع‭ ‬رواجبة،‭ ‬ومحافظ‭ ‬طولكرم‭ ‬عصام‭ ‬أبو‭ ‬بكر،‭ ‬ومحافظ‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬كامل‭ ‬حميد،‭ ‬ومحافظ‭ ‬الخليل‭ ‬اللواء‭ ‬جبرين‭ ‬البكري،‭ ‬ومحافظ‭ ‬طوباس‭ ‬يونس‭ ‬العاصي،‭ ‬ومحافظ‭ ‬أريحا‭ ‬والأغوار‭ ‬جهاد‭ ‬أبو‭ ‬العسل‭.‬

وشمل‭ ‬القرار‭ ‬أيضًا‭ ‬إحالة‭ ‬محافظ‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬صلاح‭ ‬أبو‭ ‬وردة،‭ ‬ومحافظ‭ ‬غزة‭ ‬إبراهيم‭ ‬أبو‭ ‬النجا،‭ ‬ومحافظ‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أحمد‭ ‬الشيبي،‭ ‬ومحافظ‭ ‬رفح‭ ‬أحمد‭ ‬نصر،‭ ‬فيما‭ ‬استثنى‭ ‬قرار‭ ‬الإحالة‭ ‬للتقاعد‭ ‬3‭ ‬محافظين‭ ‬وهم‭ ‬محافظ‭ ‬القدس‭ ‬عدنان‭ ‬غيث،‭ ‬ومحافظة‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬والبيرة،‭ ‬ليلى‭ ‬غنام،‭ ‬ومحافظ‭ ‬سلفيت‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬كميل‭.‬