آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يشيّعون‭ ‬الشهيد‭ ‬المقاوم‭ ‬أمير‭ ‬خليفة‭… ‬والاحتلال‭ ‬يعتقل‭ ‬أردنيا‭ ‬طعن‭ ‬إسرائيليا

رام الله ـ غزة ـ “القدس العربي:” قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المقاوم أمير خليفة خلال اشتباكات مع جنود الاحتلال في منطقة زواتا غرب مدينة نابلس، فيما أجبرت شرطة الاحتلال في القدس عائلة مقدسية على هدم منزلها.
وشيع آلاف الفلسطينيين في محافظة نابلس جثمان الشهيد المقاوم أمير خليفة، الذي أصيب برصاصتين بالرأس والظهر، وهو من سكان مخيم عين بيت الماء غرب المدينة، حيث وقعت مشاحنات بين المشيعين وعناصر في أجهزة أمن فلسطينية.
وأشعل شبان من مخيم العين في نابلس الإطارات المطاطية عند مدخل المخيم، وأغلقوا شارع يافا، احتجاجا على إجبارهم على تغيير مسار تشييع الشهيد أمير خليفة.
وفي سياق متصل كشف ضابط في جيش الاحتلال عن مصادرة الجيش “مخرطة رقمية” في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وأسلحة تم تصنيعها من خلال هذه المخرطة.
وأضاف الضابط، حسب الإذاعة الإسرائيلية، أن مصادرة المخرطة تمت عن طريق الصدفة، عندما كان الجيش يبحث عن سلاح غير مرخص في الخليل، حيث عثر على أسلحة قاتلة صُنعت في المخرطة الرقمية المزعومة، المكونة من ثماني طابعات ثلاثية الأبعاد يُحظر إدخالها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي سياق آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عاملا أردنيا طعن إسرائيليا وأصابه بجروح خطيرة في مدينة بيتح تكفا، شرقي تل أبيب.
وحسب الشرطة الإسرائيلية فإنها ألقت القبض على عامل كراج أردني، والذي يمتلك تصريح عمل في بيتح تكفا للاشتباه بتورطه في طعن عامل آخر أصيب بجروح خطيرة.
ووقع الحادث في “كراج” في بيتح تكفا، فيما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر في الشرطة ترجيحه ألا تكون العملية على خلفية قومية، في حين نقلت صحيفة “معاريف” أن المنفذ هتف “الله أكبر” ثم طعن المستوطن، ما يعني أن خلفية العملية قومية.
وفي الشأن الفلسطيني الداخلي وعلى نحو درامي أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإحالة 12 محافظًا في الضفة وغزة للتقاعد، كما أصدر مرسومًا يقضي بتشكيل لجنة رئاسية تضم “شخصيات قيادية ذات اختصاص” لاختيار المرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها.
ونشرت الوكالة الرسمية “وفا” قرار الإحالة للتقاعد الذي شمل كلا من محافظ جنين أكرم الرجوب، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومحافظ طوباس يونس العاصي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.
وشمل القرار أيضًا إحالة محافظ شمال غزة صلاح أبو وردة، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومحافظ خان يونس أحمد الشيبي، ومحافظ رفح أحمد نصر، فيما استثنى قرار الإحالة للتقاعد 3 محافظين وهم محافظ القدس عدنان غيث، ومحافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، ومحافظ سلفيت عبد الله كميل.