سياسة | دولي

أهالي الأسرى الإسرائيليين: سنحرق البلاد إذا لم تبرم صفقة تبادل- (فيديو)

30 - مارس - 2024

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القدس المحتلة: هدد أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، السبت، بتوسيع احتجاجاتهم ضد الحكومة للضغط عليها لإبرام صفقة تبادل تؤدي للإفراج عن أبنائهم.

وتجاوز مئات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء السبت، حواجز نصبتها الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، وحاولوا الوصول إليه، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة إنّ مئات المتظاهرين نجحوا في اختراق الحواجز التي نصبتها الشرطة قرب مقر إقامة نتنياهو، في “شارع غزة” بالقدس الغربية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة عن أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، قولهم في مؤتمر صحافي في ساحة كابلان وسط تل أبيب: “لقد وصلنا إلى النهاية، سنحرق البلاد إذا لم يتم التوصل إلى صفقة”.

وأضافوا: “لن نقف أو نتوسل، هناك صفقة على الطاولة ويمكن إبرامها”، في إشارة للحكومة.

وبحسب الصحيفة، هتف أهالي الأسرى وآلاف المتظاهرين حولهم: “اتفقوا الآن”.

وفي وقت سابق السبت، قال أهالي الأسرى الإسرائيليين، إن نتنياهو، “يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن أهالي الأسرى قولهم في تصريح صحافي أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إن: “نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحاً إسرائيليا في المفاوضات، “وهو العائق أمام التوصل إلى اتفاق (مع حماس)”.

ووصف الأهالي “سلوك نتنياهو بأنه جريمة وسلوك لا يمكن تصوره”.

وتابع الأهالي: “ليس لدينا خيار آخر، سنعمل على استبدالك (نتنياهو) على الفور، هذه هي أسرع طريقة لضمان التوصل إلى اتفاق”.
ودعا أهالي الأسرى باقي أعضاء الحكومة أعضاء الائتلاف (الحكومي اليميني بقيادة نتنياهو) لـ”مساعدتهم في إنقاذ أبنائهم”، وفق الصحيفة.

ومن المتوقع أنّ يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض غدا الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث صفقة التبادل، قبل التوجه إلى الدوحة.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة “حماس” مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 5:52 م

    ههه ولكن النتن ياهو و زبانيته من بنغفير وسموتريتش ومن لف لفهم من الحريديم النازيين مرحبا لا يريدون ذلك أبدا أبدا ✌️🇵🇸

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 6:05 م

    ههه هذه 6 أشهر وهم يتظاهرون في تل أبيب يا حبيب بلا فائدة فعصابة النتن ياهو و بنغفير وسموتريتش ومن لف لفهم من الحريديم المتطرفين النازيين الفاشيين لا يعيرون أسرى الصهاينة اية قيمة ✌️🇵🇸✌️

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  3. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 7:05 م

    محاولات عبثية ستصطدم بتعنت عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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  4. يقول ملاحظ:
    مارس 30, 2024 الساعة 9:19 م

    الحل بسيط ….هو قتل نتن باهو وينتهي عذاب الجميع….
    كلمة للبطلة …..فصل الخطاب…. في الكثير من المواقف والاراء وحدك في ساحة المعركة…اراك فلسطينية اكثر من كثير من الفلسطنيين

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  5. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    مارس 31, 2024 الساعة 6:54 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهالي الأسرى الإسرائيليين: سنحرق البلاد إذا لم تبرم صفقة تبادل. يجب علينا أن نلاحظ بماذا يهتفون سنحرق البلاد هذا الهتاف دليل قاطع على عدم الولاء للبلد لأنها ليس بلادهم هؤلاء حصالات المجتمعات الأوروبية والأفريقية هؤلاء ولإد زوان أحرقوا النتن ياهو لكن هذه بلادنا لا تحرقونها في يوم من الأيام وليس ببعيد سنسترد فلسطين كاملة اقتلوا النتن ياهو ونحن نبارك هذا العمل الخيري رغم الأحسن حرقا ابنه بعد إحضاره من خارج البلاد وبعد أذلك حرق زوجته سارة لكن النتن ياهو يتم القبض عليه وتسليمه للمقاومة الفلسطينية هي ستقوم معه ب الواجب على أجمل وأكمل وجه وبعد أذلك يتم عقد الصفقة إيقاف الحرب أولا وإعادة إعمار غزة على نفقتكم الشعب الفلسطيني تحمل ما لا يتحمله بشر- بإذن الله- وعلينا الوقوف بجواره بدعاء المستمر والتبرعات لهذا الشعب العظيم يا أغنياء العالم الإسلامي التبرع لفلسطين أهم الآن من أي شيء آخر…

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  6. يقول الغريب:
    مارس 31, 2024 الساعة 10:51 ص

    هناك ما هو اسهل وابسط واكثر فاعلية من احراق البلد وهو احتجاز كم لاحد اقارب النتانياه حتى يحس ويتألم بمثل ما تحسون وتتألمون منه

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