أهالي الأسرى الإسرائيليين: سنحرق البلاد إذا لم تبرم صفقة تبادل- (فيديو)

القدس المحتلة: هدد أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، السبت، بتوسيع احتجاجاتهم ضد الحكومة للضغط عليها لإبرام صفقة تبادل تؤدي للإفراج عن أبنائهم.

وتجاوز مئات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء السبت، حواجز نصبتها الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، وحاولوا الوصول إليه، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة إنّ مئات المتظاهرين نجحوا في اختراق الحواجز التي نصبتها الشرطة قرب مقر إقامة نتنياهو، في “شارع غزة” بالقدس الغربية.

تصعيد كبير جداً الان من القدس المحتلة

اخترق المتظاهرون الاسرائيليين حاجز الشرطة، وحاولوا التقدم نحو منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. pic.twitter.com/Gz6e17Hh9H — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 30, 2024

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تصعيد خطير

مئات المتظاهرين يقتحمون حواجز نصبتها الشرطة أمام مقر إقامة نتنياهو بالقدس .

المتظاهرين سوف نحرق البلاد pic.twitter.com/yxdjiDtwcJ — موشي يائير יאיר משה (@mosha3324) March 30, 2024

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة عن أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، قولهم في مؤتمر صحافي في ساحة كابلان وسط تل أبيب: “لقد وصلنا إلى النهاية، سنحرق البلاد إذا لم يتم التوصل إلى صفقة”.

وأضافوا: “لن نقف أو نتوسل، هناك صفقة على الطاولة ويمكن إبرامها”، في إشارة للحكومة.

وبحسب الصحيفة، هتف أهالي الأسرى وآلاف المتظاهرين حولهم: “اتفقوا الآن”.

مصادر عبرية:

تظاهرة ضخمة للمستوطنين وعائلات أسرى الاحتلال أمام مقر وزارة الحرب في “تل أبيب” للمطالبة بعقد صفقة تبادل ورحيل حكومة نتنياهو pic.twitter.com/C47hdmeMyE — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 30, 2024

وفي وقت سابق السبت، قال أهالي الأسرى الإسرائيليين، إن نتنياهو، “يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم”.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن أهالي الأسرى قولهم في تصريح صحافي أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إن: “نتنياهو لا يترك لهم أي خيار، فهو يرفض الطروحات ويتشدد في المواقف، ويمنع طرحاً إسرائيليا في المفاوضات، “وهو العائق أمام التوصل إلى اتفاق (مع حماس)”.

ووصف الأهالي “سلوك نتنياهو بأنه جريمة وسلوك لا يمكن تصوره”.

وتابع الأهالي: “ليس لدينا خيار آخر، سنعمل على استبدالك (نتنياهو) على الفور، هذه هي أسرع طريقة لضمان التوصل إلى اتفاق”.

ودعا أهالي الأسرى باقي أعضاء الحكومة أعضاء الائتلاف (الحكومي اليميني بقيادة نتنياهو) لـ”مساعدتهم في إنقاذ أبنائهم”، وفق الصحيفة.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية قبل قليل من المظاهرة الأسبوعية ضد نتنياهو في تل ابيب للمطالبة بإقالته من منصبه وإجراء انتخابات جديدة. 🔴ستسمعون بالمقطع كلمات ضد نتنياهو جميع القنوات الصهيونية العربية لا تقوم بنشرها (@AlArabiya ، @skynewsarabia ، @AsharqNews) . pic.twitter.com/pdn1L908W3 — اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) March 30, 2024

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية

هذا المساء

عائلات الأسرى الإسرائيليين أعلنت عن نيتها فتح حملة ضد نتنياهو شخصيا لإقالته من منصبه . “أنت العائق لعقد صفقة لإعادة أحبابنا الينا من الأسر” pic.twitter.com/vjpySg7B2E — اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) March 30, 2024

“سنعمل على إستبدال نتنياهو “ بيان غير عادي لأهالي الاسرى الاسرائيليين في غزة يشددون فيه لهجتهم ضد نتنياهو:

“أنت العائق أمام الصفقة! سنعمل على إقالتك واستبدالك فورًا من السلطة لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم – إننا ندعو غانتس وآيزنكوت وأعضاء الليكود وجميع أعضاء الكنيست من… pic.twitter.com/iaervhODy8 — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 30, 2024

ومن المتوقع أنّ يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض غدا الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث صفقة التبادل، قبل التوجه إلى الدوحة.

وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، إلى التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة “حماس” مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)