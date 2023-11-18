آلاف المتظاهرين في ايران تضامناً مع الفلسطينيين في غزة- (صور)

طهران: تظاهر آلاف الأشخاص في إيران السبت احتجاجا على القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس الفلسطينية على الدولة العبرية.

وخرج محتجون في طهران ومدن أخرى “نصرة لأطفال غزة المضطهدين”، تحت شعار “فلسطين ليست وحدها”، بحسب وسائل إعلام محلية.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة ب”القضاء” على حماس، وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، ما تسبّب باستشهاد أكثر من 12 ألف شخص، بينهم خمسة آلاف طفل، وإصابة نحو 30 ألف آخرين في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق أحدث حصيلة فلسطينية رسمية.

وفي طهران، رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “تسقط أميركا، تسقط إسرائيل”.

وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي في كلمة ألقاها أمام الحشد في العاصمة “لم يعد بإمكان النظام الصهيوني أن يتمتع بالسلام والأمن”.

وسجلت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى، بينها شيراز (جنوب)، وكرمان وأصفهان (وسط).

ولا تعترف إيران بإسرائيل وجعلت من دعم القضية الفلسطينية هدفاً أساسيا لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وأشادت الجمهورية الإسلامية التي تدعم حماس ماليا وعسكريا، بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر ووصفته بأنه “ناجح”، لكنها نفت أي تورط فيه.

وخرج مئات الأشخاص السبت من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة والذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية منذ أيام عدة.

وأصبح مستشفى الشفاء محورا للعمليّة التي تنفذها إسرائيل مع اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزا قياديا، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن “الاعتداء على المستشفيات يتعارض مع كافة قواعد حقوق الإنسان (…) ويجعل الطبيعة الإجرامية لهذا النظام (إسرائيل) أوضح للعالم”.

(أ ف ب)