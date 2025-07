آلاف المتظاهرين في باريس يطالبون بوقف الإبادة في غزة- (فيديو)

باريس: خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة تحت شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، وذلك استجابة لدعوات من جمعيات مؤيدة لفلسطين.

وتجمع المحتجون في ساحة الجمهورية الشهيرة، السبت، حاملين الأعلام الفلسطينية على أكتافهم وأيديهم، ثم ساروا حتى ساحة الباستيل.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بوقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وظهر عدد من الأشخاص وهم يرتدون إكسسوارات وحقائب تحمل علامة “البطيخ” التي أصبحت رمزًا للتضامن مع فلسطين.

كما احتج المشاركون على استهداف الجيش الإسرائيلي الصحافيين الفلسطينيين في غزة، ودعوا إلى مقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل.

وطالبوا برفع الحصار الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعلّق أحد المتظاهرين لافتة على صدره كُتب عليها: “أحلم أن أرى فلسطين حرة يومًا ما”.

بينما حمل شخص آخر دمية صغيرة مغطاة باللون الأحمر وكفنًا، في إشارة إلى الأطفال الضحايا في غزة.

BREAKING:

HAPPENING NOW in Paris!

A massive pro-Palestine protest fills the streets, with crowds chanting:

“Long live the resistance of the Palestinian people!

🇵🇸 🇫🇷 🇵🇸 🇫🇷 🇵🇸 🇫🇷 🇵🇸 🇫🇷 🇵🇸 🇫🇷

— sarah (@sahouraxo) July 5, 2025