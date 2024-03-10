آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بإنهاء الإبادة الجماعية بغزة

برلين: طالب آلاف المتظاهرين بالعاصمة الألمانية برلين، السبت، بوقف “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وتجمع آلاف الأشخاص عند تقاطع شارعي كانط وفيلمرسدورفر في منطقة شارلوتنبورغ، ثم ساروا عبر شارعي كانط وكورفوستيندام إلى محطة مترو نوليندورف بلاتز.

وطوال طريق مسيرتهم ردد المتظاهرون هتافات من قبيل “الحل الوحيد إنهاء الاحتلال” و”أوقفوا الإبادة” و”قاطعوا إسرائيل” و”الحرية لفلسطين” و”ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف”.

كما حمل المتظاهرون في أيديهم الأعلام الفلسطينية، ولافتات تحمل عبارات تضامن مع الشعب الفلسطيني، وأخرى كتبت عليها عبارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وقال المتظاهر تومي إنه سبق له أن عمل تحت مظلة الأمم المتحدة في غزة، واصفاً الأوضاع في القطاع بالكارثية.

وقال: “هذه إبادة جماعية يجب الإقرار بها أمام الملأ، ويجب أيضاً على المجتمع الدولي أن ينتفض ضد هذه الإبادة، إلا أنهم لا يفعلون ذلك لأن الولايات المتحدة تقف وراءها، وهناك مصالح أخرى”.

بدوره، قال المتظاهر أندرياس ماي إنه شارك في المظاهرة “للتعبير عن رفضه للإبادة الجماعية في غزة، وللتنديد بدعم الحكومة الألمانية لإسرائيل من خلال توفير الأسلحة لتل أبيب”.

وأضاف أن “الأطفال في غزة يموتون من الجوع، ومنهم من تبتر أطرافه دون تخدير”، واصفاً ما يجري في غزة بالكارثة الإنسانية.

(الأناضول)