سياسة | دولي

آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بإنهاء الإبادة الجماعية بغزة

10 - مارس - 2024

صورة من الأرشيف لتظاهرة سابقة في برلين- ا ف ب

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برلين: طالب آلاف المتظاهرين بالعاصمة الألمانية برلين، السبت، بوقف “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وتجمع آلاف الأشخاص عند تقاطع شارعي كانط وفيلمرسدورفر في منطقة شارلوتنبورغ، ثم ساروا عبر شارعي كانط وكورفوستيندام إلى محطة مترو نوليندورف بلاتز.
وطوال طريق مسيرتهم ردد المتظاهرون هتافات من قبيل “الحل الوحيد إنهاء الاحتلال” و”أوقفوا الإبادة” و”قاطعوا إسرائيل” و”الحرية لفلسطين” و”ألمانيا تموّل وإسرائيل تقصف”.

كما حمل المتظاهرون في أيديهم الأعلام الفلسطينية، ولافتات تحمل عبارات تضامن مع الشعب الفلسطيني، وأخرى كتبت عليها عبارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وقال المتظاهر تومي إنه سبق له أن عمل تحت مظلة الأمم المتحدة في غزة، واصفاً الأوضاع في القطاع بالكارثية.
وقال: “هذه إبادة جماعية يجب الإقرار بها أمام الملأ، ويجب أيضاً على المجتمع الدولي أن ينتفض ضد هذه الإبادة، إلا أنهم لا يفعلون ذلك لأن الولايات المتحدة تقف وراءها، وهناك مصالح أخرى”.
بدوره، قال المتظاهر أندرياس ماي إنه شارك في المظاهرة “للتعبير عن رفضه للإبادة الجماعية في غزة، وللتنديد بدعم الحكومة الألمانية لإسرائيل من خلال توفير الأسلحة لتل أبيب”.
وأضاف أن “الأطفال في غزة يموتون من الجوع، ومنهم من تبتر أطرافه دون تخدير”، واصفاً ما يجري في غزة بالكارثة الإنسانية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2024 الساعة 8:46 ص

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار ألمانيا أسمعوا حكام العار والبوار والخسران المبين بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 10, 2024 الساعة 8:52 ص

    اللهم انصر المقاومة في فلسطين واقتلع اللهم شرذمة المحتل اللعين المدعوم بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم 🇵🇸😔☝️🔥🚀🔥

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