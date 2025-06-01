آلاف المتظاهرين في صربيا يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة

بلغراد: تجمع آلاف الصرب بينهم طلاب في أكثر من 30 مدينة الأحد في أحدث احتجاج يهدف إلى الضغط على الرئيس ألكسندر فوتشيتش للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وتشهد الدولة الواقعة في منطقة البلقان احتجاجات يقودها الطلاب منذ مقتل 16 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما انهار جزء من سقف محطة قطار في مدينة نوفي ساد، وهي كارثة ألقي باللوم فيها على نطاق واسع على الفساد المتجذر.

وهتف الطلاب في بلغراد “نريد انتخابات”، أثناء مسيرة شهدت تعطيل الحركة على جسرين رئيسيين في العاصمة.

وقال نيكولا، وهو طالب موسيقى، “توقفت أكثر من 30 مدينة في صربيا اليوم لتوجيه رسالة إلى الحكومة مفادها أن هذا لا يمكن أن يستمر”.

وأضاف “انتظرنا ستة أشهر ولم نصل إلى شيء. حان الوقت لنُظهر أن الأمر لا يقتصر على بلغراد أو الطلاب، بل يشمل صربيا بأكملها”.

وفي نوفي ساد، حيث بدأت حركة الاحتجاج، سار الطلاب إلى المحطة التي انهار جزء من سقفها، مطالبين السلطات بـ”تحمّل المسؤولية”.

ويطالب المتظاهرون منذ أشهر بمحاكمة أشخاص هاجموا المتظاهرين، وبعضهم مرتبط بحزب فوتشيتش الحاكم، فضلا عن إسقاط التهم الموجهة إلى الطلاب الموقوفين والتحقيق في الاستخدام المحتمل لمدفع صوت لفض تظاهرة في مارس/ آذار.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته منظمة “سي آر تي إيه” غير الحكومية التي تدعم الطلاب في أبريل/ نيسان الماضي، فإن 59% من المواطنين يؤيدون الاحتجاجات، وهو رقم تشكك فيه السلطات.

(أ ف ب)