آلاف المتظاهرين يشاركون في أول احتجاج كبير خلال المؤتمر الجمهوري ضد الحرب الإسرائيلية على غزة- (فيديوهات)

ميلووكي- “القدس العربي”: شارك آلاف المتظاهرين في أول احتجاج كبير خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في قلب ميلووكي بعد ظهر يوم الاثنين في مسيرة سلمية أدت إلى إغلاق الشوارع المحيطة بقاعة المؤتمر لفترة وجيزة.

وسار المتظاهرون تحت أعلام كتب عليها “أسقطوا ترامب” و”احبسوه” و”دعوا غزة تعيش”، وهاجموا الرئيس السابق دونالد ترامب والهجمات على حقوق الإنجاب للمرأة والحرب المستمرة في غزة.

“نحن نعيش في بطن الوحش”، هكذا قال كوبي جيلوري، وهو مدرس وناشط من شيكاغو. “هذا هو مقر النظام الإمبريالي العالمي. وهذا يعني أن من مسؤوليتنا تدمير هذا النظام… ولهذا السبب نحن هنا للاحتجاج في المؤتمر الوطني الجمهوري، ولهذا السبب سنكون في الشهر المقبل في شيكاغو للاحتجاج ضد المؤتمر الوطني الديمقراطي”.

وقال جيلوري إن هزيمة أجندة ترامب هي “مسألة حياة أو موت بالنسبة للعمال والمضطهدين”.

وقالت ليز راثبورن، رئيسة “طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي” في جامعة إلينوي في شيكاغو، إنه من المهم بالنسبة لهم أن يأتوا إلى ميلووكي ويتصدوا لأجندة جمهورية.

في حين أدان المتظاهرون ترامب بشدة، انتقد العديد منهم أيضًا الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بسبب دعمهما المستمر لإسرائيل.

وقال حاتم أبو دية، رئيس شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة ومقرها شيكاغو، إنه جاء للاحتجاج على المؤتمر الوطني الجمهوري لأن الجمهوريين واصلوا توفير “غطاء سياسي ودبلوماسي ومالي لإسرائيل” لقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وسط الحرب المستمرة على غزة.

ودعا أبو دية، الذي يشغل أيضًا منصب المتحدث باسم التحالف للتظاهر ضد المؤتمر الوطني الديمقراطي، المتظاهرين إلى “القيام بدورهم” لإجبار الولايات المتحدة على إنهاء مساعدات إسرائيل.

وقال أبو دية “لقد سمعنا ترامب في المناظرة يقول إنه يجب السماح لإسرائيل بإنهاء المهمة. ونحن نعلم ما يعنيه هذا، وهو أن ترامب لا يدعم الإبادة الجماعية فحسب، بل إنه يريد أيضًا تكثيفها، وقتل المزيد والمزيد من الفلسطينيين”.