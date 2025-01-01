سياسة | دولي | أوروبا

آلاف المحتجين في صربيا يطالبون بالعدالة والإصلاحات السياسية بدلا من الاحتفال برأس السنة

1 - يناير - 2025

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بلغراد: بدلا من الاحتفالات التقليدية في الشوارع ليلة رأس السنة الميلادية، تجمّع عشرات الآلاف من المحتجين، يتقدمهم طلاب جامعات، في بلغراد ومدن صربية أخرى، مطالبين بإصلاح سياسي وتحقيق العدالة في البلاد.

وكان المحتجون قد بدأوا التظاهر بنشاط بعد الانهيار المأساوي لسقف خرساني في محطة القطار المركزية في مدينة نوفي ساد شمال البلاد مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وتم إرجاع السبب في الحادث إلى الفساد والممارسات الإنشائية غير الجيدة من قبل القيادة الصربية الشعبوية، ما أدى إلى غضب واسع ومطالبات بالمساءلة.

ونظم طلاب من جامعات مختلفة في بلغراد الاحتجاج تحت شعار “لا توجد سنة جديدة… ما زلتم مدينين لنا بما حدث في العام الماضي”.

وردد الحشد الصاخب هتاف “نريد العدالة”، ثم توقفوا عن الهتاف في الساعة 11:52 مساء لمدة 15 دقيقة لتكريم ضحايا مأساة نوفي ساد. وكان العديد من المحتجين يحملون لافتات عليها بصمة يد باللون الأحمر، والتي أصبحت رمزا للاحتجاجات ضد الحكومة، قائلين للسلطات “أيديكم ملطخة بالدماء”.

(أ ب)

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