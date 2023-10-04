آلاف المستوطنين يستبيحون القدس في أكبر مسيرة استفزازية… وجيش الاحتلال يستعد لـ «سيف القدس 2»

القدس ـ «القدس العربي» : استباح آلاف المستوطنين المتطرفين في خامس أيام عيد العرش التوراتي مدينة القدس المحتلة في مسيرة كبيرة انطلق مساء أمس وصولا إلى حائط البراق، فيما تحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية لتأمين المقتحمين.

وبدأت الاقتحامات بما يقرب من 1462 مستوطنا في ساعات الصباح، حيث منعت الشرطة موظفي الأوقاف الإسلامية من دخول الأقصى لساعات، فيما تكررت حوادث البصق على المسيحيين وعلى أبواب كنائسهم.

ووثقت فيديوهات نشطاء مشاهد قيام مستوطنين متطرفين بعمليات اعتداء وبصق بحق المسيحيين والحجاج المسيحيين في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في منطقة كنيسة حبس المسيح.

وطالبت وزارة شؤون القدس وفصائل فلسطينية بالعمل على ضرورة وجود «تدخل دولي فوري لوقف اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى في مدينة القدس».

وفي السياق ذاته، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، لشدِّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وإلى أداء صلاة الجمعة المقبلة فيه بحشودٍ مهيبةٍ، في ظل ما يتعرض له من أخطار ومخططات تهويدية.

إسرائيليا، أطلق حرس الحدود الإسرائيلي حملة تجنيد جديدة استعدادًا لـ «حارس الأسوار» («سيف القدس» خلال أيار/ مايو 2021)، التي انخرطت فيها إلى جانب القدس والضفة وغزة، مناطق واسعة من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإنّ الآلاف من الإسرائيليين سجّلوا للانضمام لحرس الحدود الذي يرغب في تجنيد مئات المقاتلين العام المقبل.

وفي ملف التطبيع مع السعودية كشفت صحيفة «هآرتس»، أن المكون الفلسطيني في اتفاق التطبيع بين «إسرائيل» والسعودية تسبّب بتوتر في الأيام الأخيرة بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة جو بايدن، بسبب الإصرار الإسرائيلي على تقليص ما يُمكن منحه للفلسطينيين كجزء من اتفاق التطبيع.

وحمل تقرير «هآرتس» عنوان «رئيس بلدية رام الله لن يُقرر»، وجاء فيه أن كبار المسؤولين الإسرائيليين في المحادثات مع ممثلي البيت الأبيض، قللوا من أهمية الرئيس محمود عباس.

وبيّن تقرير «هآرتس»، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يواصلون التعبير عن ازدرائهم للمطالب الفلسطينية، بل ويتهمون الأمريكيين بالاهتمام الزائد بهم.

يذكر أنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «إسرائيل» وفلسطين في الأسابيع المقبلة، لمحاولة صياغة أساس مشترك للتقدم.

وأشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي أمس الأربعاء بـ»العلاقات المزدهرة» بين بلاده والسعودية خلال زيارة هي الثانية لوزير إسرائيلي للرياض خلال أقل من أسبوع، وسط تكهنات متزايدة حيال تقارب دبلوماسي محتمل.

ويرأس قرعي وفداً رسميا يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلون عن وزارة الخارجية للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

وقال قرعي خلال كلمته أمام المؤتمر «إننا نقدّر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدين».

وزار قرعي الذي اعتمر القبعة الدينية اليهودية معرض الكتاب في الرياض حيث تفقد لفافة من الجلد تضم شروحات للتوراة باللغة العبرية. وتعود اللفافة البالغ طولها 40 مترا وعرضا 90 سم إلى القرن 16 ميلاديا والعاشر هجريا، حسبما تقول بطاقتها التعريفية وهي مملوكة لمكتبة الملك فهد الوطنية.

ويعد عرض لفافة من التوراة باللغة العبرية علنا أمرا غير مسبوق في السعودية، على ما أفاد موظفون في المعرض الذي يعقد بين 28 أيلول/سبتمبر و7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وجذب عرض نسخة التوراة أنظار الرواد السعوديين الذين أعربوا بوضوح عن ذهولهم. وحضر الوزير الإسرائيلي مراسم دينية لمسنّ يهودي في الرياض،وفق ما أظهر مقطع فيديو نشره مكتبه الأربعاء.

ميدانيا وفي خطوة غير مسبوقة، أغلقت قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب نابلس إصابة مستوطنين جراء رشق مركبتهما للرشق بالحجارة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة ودوار بيتا ودوار عينابوس ومنعت المركبات الفلسطينية من الدخول أو الخروج.

وانتشرت قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين على طول شارع حوارة الرئيس وعلى المفترقات، وهاجم المستوطنون أحد المنازل محاولين اقتحامه.

وفي ملف الأسرى يطلق الأسرى (اليوم الخميس)، حالة احتجاج تتضمن إغلاق كافة الأقسام في كافة السجون، ضمن خطوات نضالية متصاعدة، لمواجهة الحملة التي تشنّها عليهم إدارة سجون الاحتلال، حسب اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

وجاء في بيان اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة: «لن نُسلِّم ولن نقبل بأن يتم اتخاذ أي إجراء بحقنا على خلفية حدث مفتعل لفرض واقع جديد يمس جوهر حياتنا أو جوهر قضيتنا».

ووصف الأسرى مشاركة بن غفير في اقتحام سجن جلبوع بـ»عملية استعراض جبانة» تدلل على محاولاته البائسة لزيادة رصيده السياسي على حساب كرامة وحقوق الأسرى. (تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23)