آلاف المصريين يخرجون في تظاهرات في أنحاء البلاد تضامنا مع غزة- (فيديوهات)

القاهرة: خرج الآلاف من المصريين في تظاهرات الأربعاء في محافظات مصر تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، غداة استشهاد مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى في القطاع المحاصر.
طلاب جامعة القاهرة يهتفون الآن
#تضامنا_مع_فلسطين#غزة_الآن #مظاهرات#مصر#فلسطين_الان pic.twitter.com/qDzRnRLOAQ
— علاء 🪶 (@Mr_1Arabic) October 18, 2023
#الأحداث_الكويتية: #مظاهرات في #جامعة_المنيا بصعيد #مصر للتنديد بالعدوان الصهيوني والموقف العربي المتخاذل#مجرم_الحرب #الكويت #مصر #فلسطين #غزة #جامعة_المنصورة pic.twitter.com/c9X7De67iQ
— الأحداث الكويتية (@altalka24) October 18, 2023
مظاهرات الآن في جامعة المنصوره محافظة الدقهليه.
فينكم يا عرب دم الفلسطيني راح هدر💔#جامعة_المنصوره#مظاهرات #مصر#فلسطين_الان#مجزرة_مستشفى_المعمداني#غزة_تُباد#إسرائيل_إرهابية#Falasteen#فلسطين_حرة#فلسطين_قضيتنا #falastin pic.twitter.com/bpQbTqK5qn
— عليا✨ (@lilo_1_6) October 18, 2023
ونقلت فضائية “إكسترا نيوز” المصرية مشاهد تظهر متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحافي الأربعاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس “إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)”.
(وكالات)