آلاف المصريين يخرجون في تظاهرات في أنحاء البلاد تضامنا مع غزة- (فيديوهات)

القاهرة: خرج الآلاف من المصريين في تظاهرات الأربعاء في محافظات مصر تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، غداة استشهاد مئات الأشخاص في قصف تعرض له مستشفى في القطاع المحاصر.

ونقلت فضائية “إكسترا نيوز” المصرية مشاهد تظهر متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحافي الأربعاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس “إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)”.

(وكالات)