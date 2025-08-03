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آلاف المغاربة يتظاهرون في طنجة رفضا للتجويع الإسرائيلي بغزة- (فيديو)

منذ 11 دقيقة

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الرباط: شارك آلاف المغاربة، الأحد، في مسيرة حاشدة بمدينة طنجة (شمال)، تضامنا مع الفلسطينيين، ورفضا للتجويع الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاءت المسيرة استجابة لدعوة من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” (غير حكومية)، حيث جابت عددا من الشوارع الرئيسية في طنجة.

وشهدت المسيرة هتافات تندد بمخططات التهجير التي يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، إلى جانب رفض التجويع الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وطالب المتظاهرون بإدخال المساعدات الإنسانية فورا وإنهاء المجاعة التي تسببت فيها إسرائيل.

ورفع المشاركون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، تعبيرا عن تضامنهم مع غزة في وجه المجاعة والإبادة المتواصلة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)

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