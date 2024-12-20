آلاف المغاربة يطالبون بوقف التطبيع تضامنا مع غزة

الرباط: شارك آلاف المغاربة في وقفات تضامنية مع قطاع غزة الذي يعاني ويلات حرب الإبادة الإسرائيلية، طالبوا خلالها بوقف التطبيع.

الوقفات التضامنية نظمت عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ 63 على التوالي، بعدة مدن بالمملكة مثل واد زم وتطوان وطنجة ومراكش (شمال)، والدار البيضاء والمحمدية (غرب).

إلى جانب وجدة وبركان وتازة (شرق)، وتاوريرت وإنزكان (وسط)، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، تحت شعار: “التطبيع خيانة”.

وندد المحتجون بالإبادة إسرائيلية المستمرة للعام الثاني على التوالي، مطالبين بحماية المدنيين الفلسطينيين.

ورددوا شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تندد باستهداف المدنيين.

ومن بين الشعارات المرددة “فلسطين أرضي حرة، والصهيوني يطلع برة”، و”الشهيد خلى (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية”، و”غزة أمانة، باعوها الخونة”.

كما رفعوا لافتات مكتوبا على بعضها “دعم المقاومة ورفض التطبيع”، و”من مراكش المرابطين إلى حارة المغاربة بفلسطين، دعم أبدي للمقاومين ورفض جذري للمتصهينين”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة، لكن دون قطع العلاقات الدبلوماسية.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(وكالات)