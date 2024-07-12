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آلاف المغاربة يطالبون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

12 - يوليو - 2024

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الرباط: طالب آلاف المغاربة، عقب صلاة الجمعة، بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة ودعم الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية مع غزة للجمعة الـ40 على التوالي بعدة مدن مثل الرباط والقنيطرة (غرب) ومكناس وفاس والناظور (شمال)، وجرسيف ووجدة (شمال شرق) استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وأكد المشاركون رفضهم لما يمارس بحق الفلسطينيين من قتل وتجويع، خاصة بغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وردد المشاركون شعارات داعمة للقضية الفلسطينية، وأخرى تشيد بصمود الشعب الفلسطيني.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها: “يا غزة ونحن فداك يا غزة القلوب معاك”، و”كلنا فداء غزة الصامدة” و”الشعب يريد تحرير فلسطين” و”يا مقاوم سير نحو النصر والتحرير”.

ورفع المشاركون لافتات رافضة لسياسة القتل والتهجير والتجويع والدمار وانتهاك لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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  1. يقول مالك الاوراسي:
    يوليو 12, 2024 الساعة 5:08 م

    اعتقد ان المظاهرات يجب أن تكون ضد الانظمة التي مازالت تقيم علاقات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية مع العدو الاسرائيلي بل بعضها لايستحي من شعبه ويقوم بشراء أسلحة بملايير الدولارات من الصهاينة مما يجعل هذه الانظمة شريكة تماما في الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

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    1. يقول كريم المغربي:
      يوليو 13, 2024 الساعة 1:51 ص

      اسمحوا بالمظاهرات أولا ثم انتقدوا بعد ذلك فاقد الشيء لا يعطيه

  2. يقول لاعق اليد:
    يوليو 12, 2024 الساعة 6:19 م

    تمنيت لو كانت هذه المظاهرات و الاحتجاجات بميناء طانجة لطرد الباخرة الحربية الاسرائيلية.

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  3. يقول ملاحظ...:
    يوليو 13, 2024 الساعة 3:15 ص

    الباخرة الإسرائيلية دخلت ميناء طنجة وغادرت بعد ساعات

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