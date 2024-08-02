آلاف المغاربة ينددون باغتيال هنية- (فيديو)

الرباط: تظاهر آلاف المغاربة بعدة مدن في المملكة، مساء الجمعة، تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل يومين، وللمطالبة بالاستمرار في دعم فلسطين.
وأفاد مراسل الأناضول بتظاهر آلاف المغاربة بعدة مدن، بينها الدار البيضاء والجديدة (غرب)، ووجدة وجرسيف (شرق)، وتطوان وطنجة (شمال)، وأكادير (وسط)، تنديدا باغتيال هنية.
والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، فيما لم تتبن تل أبيب ذلك حتى الساعة.
وفي المظاهرات التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكوميتين)، ردد المحتجون هتافات تشيد بقادة حماس، محذرين من الاستمرار في استهدافهم من قبل إسرائيل.
وطالب المتظاهرون بـ”ضرورة الاستمرار في دعم فلسطين، خاصة بغزة، بالنظر إلى حجم المعاناة والتقتيل” الإسرائيلي في القطاع.
ومن بين الشعارات التي تم ترديدها: “قال القائد هنية.. هذا النهج لا تبديل، ولو خضعت كل الدنيا.. لن نعترف بإسرائيل”، و”يا هنية يا شهيد.. عن الطريق لن نحيد”، و”الشعب يريد.. تحرير فلسطين”.
ورفض المشاركون استمرار الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها: “اغتيال هنية.. جريمة سياسية”، و”القدس أمانة في أعناقنا”، و”كلنا غزة.. كلنا فلسطين”.
وعقب اغتيال هنية، توعدت كل من حماس وإيران بالرد، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.
وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
(الأناضول)
النظام المغربي لم يندد بالاغتيال و بقي الوحيد معزولا عن شعبه.
صدر تنديد رسمي من الرباط بعملية إغتيال الشهيد إسماعيل هنية..الذي كانت له علاقات متميزة مع المغرب..وخصص له استقبال على اعلى المستويات الرسمية قبل شهور…والسؤال هنا..لماذا لم يكن هناك رد من أصحاب الظالمة والمظلومة…ولماذا لم يسمحوا للناس باستنكار الجريمة وإقامة صلاة الغائب على روح الشهيد..والمشاركة في تشييع جنازته في قطر…كما فعل المغرب..
والله قضية فلسطين قضيتنا جميعا ولاكن الحكام خونة منذ ان دخلت اسراؤيل الى اراضي فلسطين ع
تظاهروا و احتجوا امام مكتب القائم بالاعمال الاسرائيلي بالرباط و ميناء طانج لطرد السفن الحربية الاسرائيلية ان كنتم ما عدا ذلك …
تظاهروا واحتجوا…تقال للممنوعين من التظاهر والتعبير…والاحتجاج على الغاز الذي…ولما لا…المطالبة بسحب السفير كما يحصل في موضوع الصحراء المغربية..
المغرب الرسمي لم يندد باغتيال الشهيد اسماعيل هنية ولن يجرء على ذلك مادام ازولاي وحاشيته في اعلا مناصب في المملكة
التحية والتقدير لاحرار المغرب الذين وقفوا ونددو وتظاهروا ضد هذا العمل الجبان
مجرد سؤال : لماذا لا يسمح للشعب بالتظاهر والاحتجاج على اغتيال الشهيد هنية ؟!
الجزائر “الرسمية” تحتج كل مرة في مجلس الأمن عن كل فلسطين و كل الشهداء ..كعبارات السفير بن جامع التي “لن تنسى”، و ليس عن هنية رحمه الله فقط..