آلاف المغاربة ينددون باغتيال هنية- (فيديو)

الرباط: تظاهر آلاف المغاربة بعدة مدن في المملكة، مساء الجمعة، تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل يومين، وللمطالبة بالاستمرار في دعم فلسطين.

وأفاد مراسل الأناضول بتظاهر آلاف المغاربة بعدة مدن، بينها الدار البيضاء والجديدة (غرب)، ووجدة وجرسيف (شرق)، وتطوان وطنجة (شمال)، وأكادير (وسط)، تنديدا باغتيال هنية.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، فيما لم تتبن تل أبيب ذلك حتى الساعة.

وفي المظاهرات التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” (غير حكوميتين)، ردد المحتجون هتافات تشيد بقادة حماس، محذرين من الاستمرار في استهدافهم من قبل إسرائيل.

وطالب المتظاهرون بـ”ضرورة الاستمرار في دعم فلسطين، خاصة بغزة، بالنظر إلى حجم المعاناة والتقتيل” الإسرائيلي في القطاع.

ومن بين الشعارات التي تم ترديدها: “قال القائد هنية.. هذا النهج لا تبديل، ولو خضعت كل الدنيا.. لن نعترف بإسرائيل”، و”يا هنية يا شهيد.. عن الطريق لن نحيد”، و”الشعب يريد.. تحرير فلسطين”.

ورفض المشاركون استمرار الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها: “اغتيال هنية.. جريمة سياسية”، و”القدس أمانة في أعناقنا”، و”كلنا غزة.. كلنا فلسطين”.

وعقب اغتيال هنية، توعدت كل من حماس وإيران بالرد، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

(الأناضول)