آلاف النازحين الفلسطينيين يتجمعون من أجل العودة إلى شمال غزة- (صور)

غزة: تجمع آلاف النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد قرب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة، في انتظار السماح لهم بالعودة إلى محافظتي غزة والشمال وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

(الأناضول)