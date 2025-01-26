آلاف النازحين الفلسطينيين يتجمعون من أجل العودة إلى شمال غزة- (صور)

غزة: تجمع آلاف النازحين الفلسطينيين على شارع الرشيد قرب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة، في انتظار السماح لهم بالعودة إلى محافظتي غزة والشمال وفق اتفاق وقف إطلاق النار.
(الأناضول)
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وقفة صمود وتحدي بطولي أسطوري لأحرار غزة العزة شعبا وحكومة وقيادة، فاللهم عجل بتحرير فلسطين و اكسر اللهم شوكة المحتل اللعين كسرا لا تقوم له بعدها قائمة على أرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بإذن رب العالمين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥
وقفة صمود وتحدي بطولي أسطوري لأحرار غزة العزة شعبا وحكومة وقيادة، فاللهم عجل بتحرير فلسطين و اكسر اللهم شوكة المحتل اللعين كسرا لا تقوم له بعدها قائمة على أرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بإذن رب العالمين ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🔥