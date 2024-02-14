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وضع كارثي في مستشفى ناصر بخان يونس مع إجبار الاحتلال النازحين داخله على الإخلاء- (فيديو)

14 - فبراير - 2024

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“القدس العربي”: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء الأربعاء، من “وضع كارثي” في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، مناشدة المؤسسات الدولية بالتدخل لحماية المجمع والمتواجدين فيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان صحافي، إن “الوضع كارثي ومقلق للغاية في مجمع ناصر الطبي وحالة من الذعر تسود بين المتواجدين فيه”.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي ما تبقى من نازحين فيه إخلاء المكان. وقال إنه لا يزال أكثر من 1500 نازح داخل المجمع الطبي، إلى جانب 190 من كوادر المستشفى، و273 مريضا لا يستطيعون الحركة.

وذكر القدرة أن من بين المرضى في المجمع 18 مريضًا في العناية المركزة، و3 أطفال في الحضانة، و35 مريضًا بغسيل الكلى.

ومعددًا مظاهر الوضع الصحي الكارثي في المجمع، أشار القدرة، إلى أن مياه شبكة الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ، وهناك حاجة ماسة لصيانتها.

وأضاف أن هناك تكدسًا للنفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام وساحات المستشفى؛ مما ينذر بكارثة صحية.

وحذر القدرة من أن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية بدأ، حيث لن تعمل لأكثر من 72 ساعة كحد أقصى. كما أن الطعام نفد لدى الطواقم والمرضى والنازحين في المستشفى.

وذكر أيضًا أن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والمستهلكات الطبية للعناية المركزة والعمليات والطوارئ والحضانة، بالإضافة إلى نقص حاد في مياه الشرب ومياه النظافة الشخصية وغسيل الكلى، نتيجة استهداف خزانات المياه وتعطلها وعدم القدرة على صيانتها.

وفي وقت سابق الأربعاء، أجبر الجيش الإسرائيلي آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج قسرا من مجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار في ساحة المستشفى ومحيط المناطق التي يتواجد فيها النازحون.

وذكر الشهود أن الجيش طلب من النازحين المغادرة والتوجه إلى المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، إصابة طبيب طوارئ في مجمع ناصر. وأوضحت أن مُسيرة إسرائيلية أطلقت النار تجاه غرفة الأطباء بقسم الجراحة في الطابق الثالث بمجمع ناصر الطبي، وأصابت أحد أطباء الطوارئ بـ”جراح متوسطة”.

وفي سياق استهداف المستشفيات، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، تعرض محيط مستشفى الأمل في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، لقصف إسرائيلي “عنيف”، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

وقالت الجمعية (غير حكومية) في بيان مقتضب عبر منصة “إكس”: “قصف (إسرائيلي) عنيف في محيط مستشفى الأمل، التابع للجمعية في خانيونس، أدى إلى أضرار مادية في مبنى المستشفى”.

(وكالات)

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