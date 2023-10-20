آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء وعدن ومأرب وتعز ومدن عدة دعما للمقاومة الفلسطينية- (صور وفيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: تدفق اليمنيون بالآلاف، اليوم الجمعية، للمشاركة في مظاهرات داعمة لفلسطين ورافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وشهدت العاصمة صنعاء (شمال) تظاهرة هي الأكبر، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، تأييداً للقضية الفلسطينية في مواجهة محاولات الطمس والتهميش التي تتعرض لها، ورفضًا للمواقف الدولية، المخيبة للآمال في إغماض عينيها عمَّا يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي من مجازر، بما فيها جريمة استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، واستمرار سياسة الكيل بمكيالين.

ورفع المتظاهرون، الذين انطلقوا باتجاه شارع الستين الجنوبي، الأعلام الفلسطينية واليمنية، وهتفوا باسم المقاومة، ورددوا الشعارات المساندة لكل فصائلها في مواجهة المحتل الغاصب، منددين بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، والإمعان الوحشي في إطباق الحصار على أهلها من خلال منع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

وشهدت التظاهرة إعلان “حملة شعبية وطنية لنصرة الأقصى” لدعم الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.

كما شهدت مدينة عدن (جنوب)، تظاهرة غاضبة في ساحة العروض بمديرية خور مكسر. وهتف المحتشدون، وهم يرفعون أعلام فلسطين، ضد الاحتلال ومَن يُسانده ويشاركه جرائمه.

وفي مدينة مأرب (شمال شرق)، جابت تظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة، عددًا من شوارع المدينة، ورفع المتظاهرون فيها الأعلام، ورددوا الهتافات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته.

وطالب المحتشدون الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف تنتصر فيها للقضية المركزية للأمة في ظل ما تتعرض له اليوم.

كما خرج الآلاف في مدينة تعز (جنوب غرب)، في مسيرة جماهيرية غاضبة.

وشهدت مُدن رئيسية وثانوية في أنحاء البلاد، الجمعة، تظاهرات ومسيرات ووقفات منددة بجرائم الاحتلال.