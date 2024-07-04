آلاف من سكان كاليفورنيا يفرون من حريق ضخم- (صور)

أوروفيلي (الولايات المتحدة): يشهد شمال كاليفورنيا حريقا عنيفا دفع إلى إجلاء آلاف الأشخاص من هذه المنطقة الواقعة في غرب الولايات المتحدة الذي يشهد موجة حر “شديدة الخطورة” على ما أفاد خبراء في الأحوال الجوية.

ويكافح عناصر الإطفاء النيران لحماية المنازل المحاطة بأشجار مشتعلة مع استخدام مروحيات وطائرات أيضا. وعلى مسافة قريبة يظهر ركام أبنية التهمها الحريق.

وأتت النيران حتى الآن على 1400 هكتار من المراعي والغابات منذ الثلاثاء قرب أوروفيل حيث طلبت السلطات من أكثر من عشرة آلاف شخص إخلاء المنطقة فيما يستعد غرب الولايات المتحدة لموجة قيظ طويلة وشديدة.

وتنتشر النيران في منطقة تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن بلدة بارادايس التي شهدت في 2018 حريقاً أسفر عن مقتل 85 شخصاً وأصبح مذّاك أكثر الحرائق حصدا للأرواح في تاريخ الولاية.

ويواجه نحو 1400 عنصر إطفاء يكافحون النيران بمساندة طائرات ومروحيات ظروفا صعبة للغاية على ما أفاد مسؤول فرق الإطفاء في المنطقة غاريت سجولوند.

وأوضح “الشجيرات جافة، وكما ترون، أيّ هبوب للرياح سيُذكي النار بسرعة كبيرة”.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ للتمكن من حشد المزيد من الموارد.

وذكرت محطة “كاي سي آر إيه” التلفزيونية المحلية أن أكثر من 25 ألف شخص معنيون بأوامر الإخلاء.

وأوضح الحاكم “نستخدم كل الأدوات المتاحة لمكافحة هذا الحريق وسنواصل العمل بتعاون وثيق مع شركائنا المحليين والفدراليين لدعم الأشخاص المتضررين”.

وأضاف “فيما ندخل أكثر الأشهر صعوبة في موسم حرائق الغابات، أصبحت الولاية أكثر استعدادا من أي وقت مضى لحماية المجتمعات المعرضة أكثر من غيرها بفضل أدوات جديدة وتكنولوجيات وموارد جديدة”.

تحذير من الألعاب النارية

مع ان الغرب الأمريكي شهد في السنتين الأخيرتين موسم شتاء ماطرا، إلا انه يعاني من الجفاف منذ حوالي عشرين عاما. ويتوقع أن يكون صيف العام 2024 حارا وجافا جدا. وللمفارقة أدت الأمطار الكثيرة التي هطلت إلى نمو النبات الذي ما ان ييبس يستحيل وقودا للنيران.

ويضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تحتفل خلال الأسبوع الراهن بالعيد الوطني في الرابع من تموز/ يوليو الذي يطلق خلاله الأمريكيون الألعاب النارية بكثافة ما يشكل كابوسا لفرق الاطفاء.

وتشهد منطقة بوت أربعة حرائق. ويقول شريف هذه المنطقة كوري هونيا “هذا موسم حرائق سيء جدا”. وأضاف “لا نريد أن يقدم شخص اشترى ألعابا نارية على تصرف غبي. لا تكونوا أغبياء”.

“قيظ” خلال عطلة نهاية الأسبوع

ويستعر هذا الحريق الضخم فيما تضرب موجة حر المنطقة مع حرارة قد تصل إلى 46 درجة مئوية في الأيام المقبلة على امتداد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة العيد الوطني الأمريكي.

وكتبت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية في نشرة تحذيرية “نتوقع موجة حر خطرة قد تكون غير مسبوقة خلال عطلة نهاية الأسبوع في غرب” الولايات المتحدة “وسهول جنوب البلاد وصولا إلى الوسط الشرقي”. وقد صدرت تحذيرات بمستويات متفاوتة لنحو 150 مليون نسمة في ولايات مختلفة من البلاد.

وأوضحت “قد تسجل مستويات قياسية مختلفة في مؤشر إلى موجة الحر الاستثنائية هذه لفترة مطلع تموز/ يوليو”، مشددة على أن مدة موجة الحر هذه التي قد تستمر حتى الأسبوع المقبل “مقلقة”.

والعام الماضي، كان أكثر السنوات حرا على المستوى العالمي فيما توقعت الوكالة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) بنسبة 50% أن يحطم العام الحالي هذا المستوى القياسي.

وتشكل موجات الحر المتكررة مؤشرا إلى الاحترار في العالم المرتبط بالتغير المناخي على ما يفيد علماء.

(أ ف ب)