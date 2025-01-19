آلاف من مؤيدي ترامب يتجمعون في واشنطن لحضور احتفال النصر

واشنطن: ملأ آلاف من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قاعة ضخمة في واشنطن اليوم الأحد للاحتفال بانتصاره في الانتخابات، وذلك عشية عودته إلى السلطة حاملا خططا كبيرة لإعادة تشكيل سياسة الهجرة والتجارة الأمريكية.

ورقص كثيرون على أنغام عرض موسيقي خلال انتظارهم وصول ترامب لتجمع النصر “اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى” في قاعة كابيتال وان أرينا للألعاب الرياضية المقرر أن تستضيف بعضا من احتفالات التنصيب غدا الإثنين.

ومن المرجح أن تشبه كلمة ترامب خطاباته الارتجالية التي ميّزت حملته الانتخابية السابقة عام 2016. ويمثل الحدث أول خطاب رئيسي له في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونغرس.

وقال ستيفن ميلر أحد كبار مستشاري ترامب للحضور وسط الهتاف إن ترامب سيصدر أمرا تنفيذيا غدا الإثنين “ينهي غزو الحدود ويعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم ويعيد (لنا) أمريكا”.

وقبل انطلاق الحفل، انتظر مؤيدو ترامب، الذين ارتدى العديد منهم السترات الحمراء المميزة لحملته وقبعات “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” أمام عدة أبنية وسط واشنطن. وهتف بعضهم “أمريكا أمريكا”. وتحدث آخرون عبر مكبرات الصوت أثناء انتظار الإذن لهم بالدخول.

سافر فال تورغمان، 58 عاما، من دنفر إلى واشنطن حاملا تذكرة لحضور الحفل، وقال إنه عندما سمع أنه تقرر نقله إلى مكان مغلق “شعرت وكأنني أريد البكاء”.

وأضاف الرجل أنه يخطط لقضاء الليل في الشارع المجاور للقاعة، على الرغم من توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى سبع درجات مئوية تحت الصفر. وقال إنه لم ير ترامب شخصيا بعد…”فهذه فرصة تأتي مرة واحدة في العمر”.

وأغلقت السلطات مساحات كبيرة من المدينة حول مبنى الكونغرس والبيت الأبيض بأسوار فولاذية منذ الأسبوع الماضي، وانتشرت الشرطة بكثافة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع أن تقدم كلمة ترامب في الحفل وخطاب التنصيب غدا الإثنين لمحة عن النهج الذي يعتزم تبنيه في الأيام الأولى من ولايته الثانية.

وأثار ترامب حيرة الحلفاء عندما تحدث صراحة عن رغبته في ضم جزيرة غرينلاند وقناة بنما وتحويل كندا إلى ولاية أمريكية.

وقال مايك والتس مستشار ترامب للأمن القومي في تصريح لشبكة (سي.بي.إس) إن الهجرة ستكون هدفا لأول أوامر تنفيذية يصدرها ترامب بعد توليه منصبه، جنبا إلى جنب مع قضايا الطاقة والسياسات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والمساواة والاندماج.

وقال والتس “لقد أعطاه الشعب الأمريكي تفويضا واضحا”.

وتناول ترامب الإفطار مع عدد من قيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في دار ضيافة بلير هاوس المقابلة للبيت الأبيض. وعقب ذلك، وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية.

ومن المقرر أن يتحدث في الحفل أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي أصبح من المقربين لترامب منذ أن أنفق أكثر من 250 مليون دولار على حملته الانتخابية، إلى جانب جيه.دي فانس نائب الرئيس المنتخب.

(رويترز)