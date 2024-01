آلاف من معارضي قانون الهجرة يتظاهرون في فرنسا- (فيديوهات)

باريس: خرج آلاف من معارضي قانون الهجرة، الأحد، إلى شوارع باريس والمدن الكبرى في فرنسا للمطالبة بـ “سحبه بالكامل”، وبغية الإبقاء على “الضغط” قبل قرار المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.

في العاصمة الفرنسية، تحدى آلاف المتظاهرين البرد، وقد بلغ عددهم 25 ألفاً، وفق المنظمين، و7700 وفق مديرية الشرطة. وسار كثير من المهاجرين غير الشرعيين في مقدمة الموكب.

🔴 A Besançon, comme partout en France, des milliers de personnes manifestent pour exiger le retrait de la loi immigration votée par la droite et l'extrême droite pic.twitter.com/2OTA069ab2

وقالت مارياما سيديبي، المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير الشرعيين في باريس: “نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة. جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين”.

Aux côtés de 400 associations, syndicats et collectifs, les insoumis appellent au retrait de cette loi absurde et cruelle. pic.twitter.com/Rj8T1dRrDl

ودعا أكثر من 400 تجمع وجمعية ونقابة وحزب سياسي إلى التظاهر رفضاً لنص “يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف”.

وقال مارك سيكوم، الميكانيكي السابق في النقل العام، الذي شارك في مسيرة في مرسيليا (جنوب) مع متظاهرين آخرين بلغ عددهم 2500 شخص، بحسب السلطات، إن “وزير الداخلية جيرالد دارمانين يُخبرنا بأن هذا النص سيكون ضرورياً لحمايتنا من اليمين المتطرف. ولكن لإقصاء مارين لوبن (زعيمة اليمين المتطرف)، فإنه يُطبِّق برنامج مارين لوبن. هذا جنون”.

اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر، وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائياً بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ “تجريم الإقامة غير الشرعية”.

Retrait de la loi #immigration Darmanin – Le Pen !

Immense mobilisation populaire à l’appel de plus de 400 collectifs, associations, syndicats et partis et mouvements politiques.

Nous ne laisserons jamais l’extrême-droite et ses complices défigurer la France ✊ pic.twitter.com/YSPAWEa5RU

— Mathilde Panot (@MathildePanot) January 14, 2024