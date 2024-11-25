آلاف من مناصري عمران خان يزحفون إلى مداخل إسلام أباد للمطالبة بإطلاق سراح زعيمهم- (صور)

إسلام أباد: شارك آلاف من مناصري رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان فجر الثلاثاء في مسيرات إلى مداخل إسلام أباد للمطالبة بإطلاق سراح زعميهم، وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وأفادت السلطات بمقتل شرطي وإصابة تسعة آخرين بجروح خطرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف ذلك.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة محمد تقي في تصريح لفرانس برس إنه منذ الأحد “تم نشر أكثر من 20 ألفا من أفراد قوات الأمن في إسلام أباد ومحيطها”.

وكان محسن نقوي وزير الداخلية زار ليلا دي-تشوك، الموقع الذي يقول مناصرو بطل الكريكيت السابق إنهم يريدون الوصول إليه صباحا، وقال “سيتم اعتقال أولئك الذين يأتون إلى هنا”.

وفي مواجهة مخاطر اندلاع أعمال عنف، “حضّت” الدبلوماسية الأمريكية مساء الإثنين المحتجين على التظاهر سلميا، وطلبت “في الوقت نفسه” من السلطات الباكستانية “احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وكانت الدعوة إلى لتظاهر قد أُطلقت يوم الأحد. وانطلق المتظاهرون من الإقليمين المتاخمين للعاصمة: البنجاب في الشرق وخيبر بختونخوا، معقل حركة إنصاف، حزب خان المعارض، في الغرب.

واستغرق الأمر أكثر من 48 ساعة للوصول إلى مداخل إسلام أباد، العاصمة الإدارية لخامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان وحيث مقار كل المؤسسات السياسية والسجن الذي يقبع فيه خان البالغ 72 عاما.

وكانت السلطات الباكستانية فعلت مطلع الأسبوع “المادة 144” التي تحظر أي تجمع في إسلام أباد يزيد عدد المشاركين فيه على أربعة أشخاص، وذلك لمدة شهرين.

وفي البنجاب حذت السلطات السبت حذو العاصمة، في تدبير تقتصر مدته على ثلاثة أيام.

(أ ف ب)