آلاف يحتشدون في باكستان للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان

إسلام آباد: تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الباكستانية اليوم الأحد للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من عام، وسط أزمة سياسية متفاقمة في البلاد.

ونظمت حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يقوده خان التجمع، والذي يعد أول استعراض للقوة منذ الانتخابات العامة المثيرة للجدل في شباط/فبراير الماضي.

ولم توفر وسائل الإعلام المحلية تغطية حية للحدث الذي أقيم في أطراف العاصمة. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أنصار خان وهم يسيرون نحو العاصمة من مختلف أنحاء البلاد.

واتهمت حركة الإنصاف السلطات بمضايقة أعضاء وأنصار الحزب لخفض أعداد الحضور في التجمع. وأغلقت إدارة المدينة نقاط الدخول الرئيسية إلى إسلام آباد، باستخدام حاويات الشحن ونشر قوات مكافحة الشغب لمنع حدوث اضطرابات محتملة.

وقال حمد أزهر، أحد المقربين من خان، في الكلمة الافتتاحية التي حددت نبرة التجمع: “لن نرتاح حتى يتم الإفراج عن خان من السجن”.

وذكر سلمان أكرم راجا، المحامي البارز والقيادي في حزب حركة الإنصاف من لاهور، أن “خان هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إنقاذ هذا البلد من قبضة السياسيين الفاسدين وغير الأكفاء”.

يشار إلى أن خان في السجن منذ آب/أغسطس 2023 ويواجه محاكمة بتهمة التحريض على العنف في 9 أيار/مايو من ذلك العام، وهو اليوم الذي قام فيه أنصاره بأعمال شغب وهاجموا منشآت عسكرية، وهو أمر لم يحدث من قبل.

ينفي خان التهم الموجهة إليه، وتم تعليق أو إلغاء جميع إداناته في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، فإن اعتقال ومحاكمة رئيس جهاز الاستخبارات السابق، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه كان مقربا من خان عندما كان رئيسا للوزراء، قد عقدت قضيته بشكل غير مسبوق.

(د ب أ)