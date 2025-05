آلاف يحضرون تجمعا نادرا من أجل السلام في القدس- (فيديو)

القدس: تجمّع آلاف الأشخاص الجمعة لحضور “المؤتمر الشعبي للسلام”، في نشاط نادر من نوعه في القدس، بينما تدخل الحرب في غزة شهرها العشرين وتعتزم إسرائيل توسيع عمليات العسكرية، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية.

ونظمت النشاط نحو 60 مجموعة شعبية مؤيدة للسلام وايجاد تسوية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وخلال المؤتمر، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزير الخارجية الأسبق للسلطة الفلسطينية ناصر القدوة خطتهما للسلام التي كشفا عنها للمرة الأولى العام الماضي. وشارك القدوة، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عبر بث مباشر من الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الخطة الدعوة الى سيادة مشتركة على البلدة القديمة في القدس، عبر نظام وصاية تشترك فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية. وتستند رؤيتهما لحل الدولتين إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وقال أولمرت “حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة لتغيير جذري في المسار الذي تسلكه بلادنا والمنطقة بأكملها”، مضيفا “علينا إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، غزة فلسطينية… وعليها أن تكون جزءا من دولة فلسطينية”.

All these thousands of people, Jews and Palestinians, just participated a peace rally in Jerusalem – calling to end the killing and destruction in Gaza, to end the occupation & to achieve Israeli-palestinian peace. We declared together that we refuse the war and won’t serve it. pic.twitter.com/LZ2CbWa7Al

— Alon-Lee Green – ألون-لي جرين – אלון-לי גרין 🟣 (@AlonLeeGreen) May 9, 2025