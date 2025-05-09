آلاف يحضرون تجمعا نادرا من أجل السلام في القدس- (فيديو)

وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة يتحدث من خلال شاشة بينما يستمع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، خلال قمة السلام في مركز المؤتمرات الدولي في القدس، 9 مايو

القدس: تجمّع آلاف الأشخاص الجمعة لحضور “المؤتمر الشعبي للسلام”، في نشاط نادر من نوعه في القدس، بينما تدخل الحرب في غزة شهرها العشرين وتعتزم إسرائيل توسيع عمليات العسكرية، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية.

ونظمت النشاط نحو 60 مجموعة شعبية مؤيدة للسلام وايجاد تسوية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وخلال المؤتمر، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ووزير الخارجية الأسبق للسلطة الفلسطينية ناصر القدوة خطتهما للسلام التي كشفا عنها للمرة الأولى العام الماضي. وشارك القدوة، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عبر بث مباشر من الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل الخطة الدعوة الى سيادة مشتركة على البلدة القديمة في القدس، عبر نظام وصاية تشترك فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية. وتستند رؤيتهما لحل الدولتين إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وقال أولمرت “حل الدولتين هو الصيغة الوحيدة لتغيير جذري في المسار الذي تسلكه بلادنا والمنطقة بأكملها”، مضيفا “علينا إنهاء الحرب والانسحاب من غزة، غزة فلسطينية… وعليها أن تكون جزءا من دولة فلسطينية”.

All these thousands of people, Jews and Palestinians, just participated a peace rally in Jerusalem – calling to end the killing and destruction in Gaza, to end the occupation & to achieve Israeli-palestinian peace. We declared together that we refuse the war and won’t serve it. pic.twitter.com/LZ2CbWa7Al — Alon-Lee Green – ألون-لي جرين – אלון-לי גרין 🟣 (@AlonLeeGreen) May 9, 2025

وقُتل ما لا يقل عن 52787 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب، بحسب حصيلة وزارة الصحة في غزة، بينهم ما لا يقل عن 2678 قضوا منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين.

ومنذ الثاني من آذار/مارس، تفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع وتمنع دخول المساعدات الإنسانية وسط تحذيرات دولية من النقص المتزايد في الوقود والأدوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب في القطاع.

(أ ف ب)