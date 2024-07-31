سياسة | دولي | تركيا

آلاف يشاركون بمسيرة في إسطنبول احتجاجا على اغتيال هنية- (صور)

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول:  شارك آلاف المحتجين المتضامنين مع فلسطين في مسيرات عبر شوارع بوسط مدينة إسطنبول في وقت متأخر من اليوم الأربعاء احتجاجا على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واغتيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في عملية إرهابية إسرائيلية.

ورفع محتجون صورة كبيرة لهنية كتب بجانبها بالتركية “الشهيد هنية .. القدس قضيتنا ودربكم دربنا”.

وردد المحتجون هتافات تقول “إسرائيل القاتلة أخرجي من فلسطين” و”آلاف التحيات من إسطنبول للمقاومة في غزة” ولوحوا بالأعلام التركية والفلسطينية في مسيرة بحي الفاتح بإسطنبول.

وفي وقت سابق من اليوم، شجب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية الاغتيال في طهران وقال إن القتل لن يفت في إرادة الفلسطينيين.

(وكالات)

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