آلة الدولة الجهنمية: كيف قادت مصر إلى الانهيار الممنهج؟

لا أرى أمام المواطن، أو المتابع للشأن المصري إزاء الواقع المدهش سوى خيارين: إما التجاهل التام، وهو ما أظنه مستحيلاً على الأقل في حالة المواطنين، أو الوقوع فريسة لحالة الذهول الغاضب للتردي المستمر والتدمير الذي لا يوصف، سوى بالمتعمد والممنهج للتراكم الحضاري للشعب المصري. أحياناً كثيرة يبدو كما لو كان السيسي يتعمد أن يدمر كل القيم الجمالية المرتبطة بذكريات الناس، كل ما جعل من مصر (تاريخياً على الأقل) ما هي في عقول الناس ووجدانهم؛ كأن الواقع الراهن بصعوباته الاقتصادية الطاحنة وإهاناته المستمرة لم يكفه، فهو يحرم الناس من ذكرياتهم، والأماكن التي ربما ارتبطت في مخيلتهم وذاكرتهم بأيامٍ أفضل.. أسعد وأبهى.
من الجائز تماماً أن أزعم بأنني أعبر عن مشاعر ملايين أكثر من أن يُحصوا، حين أقرر أن الخوف من الغد، مما يحمله، والخوف على الغد صارا القاسم المشترك والشغل الشاغل للسواد الأعظم، والأغلبية الساحقة من الناس، فهم ما لم يختاروا التعامي، أو تعليل النفس بالأماني، يكادون يوقنون بأن المقبل أسوأ وهذا ما يرعبهم، فمن لا يجد سيزداد فقراً وجوعاً و»المستور» سيتعرى والموسر سيعسر، ولا أحد يعرف أين سيتوقف ذلك الانهيار وهذا السقوط. لعل سؤالاً لا يتردد مثل: ماذا سيبيع السيسي اليوم ولأي دولةٍ خليجية؟ فالشاهد جهاراً نهاراً أنه، جاراً معه البلد، غارقٌ موحولٌ في ديونٍ لا آخر لها، ويركض يائساً في كل الاتجاهات للوفاء بقيمة فوائد هذه الديون المستحقة.
بالطبع لا نعني هنا تلك الخمسة في المئة، أو نحوها، التي لا يعتني النظام سوى بها ولا يرى سواها، ولعلنا أيضاً لا نتجاوز الصواب حين نقول إنه باستثنائها فإن السيسي وحّد قرابة الخمسة وتسعين في المئة الباقين على اختلاف طبقاتهم في الخوف من بطش آلة عنف النظام ومن المستقبل. كامتدادٍ منطقي للتدهور والانهيار المذهلين، يلح على الناس سؤالان: كيف تمكن السيسي من كل هذا التخريب، دون عراقيل أو موانع، دون أن يتدخل أحد لإيقافه؟ ثم أليس مِن حوله على الأقل ناصحون أو رجلٌ واحدٌ (إن لم نقل رجال) رشيد؟ الإجابة على السؤال الثاني سهلة ومباشرة لا تحتاج إلى جهد، فهي بالنفي: لا، ليس حوله راشدون، وإن وُجدوا، باعتبار أن حماقةٍ كتلك لا تتكرر، فهم يؤثرون الصمت خوفاً وطمعاً، وقد فهموا جيداً طبيعة هذا النظام ورأس هذا الرجل المعتمة تماماً. أما الإجابة على السؤال الأول، فأعقد وأهم، فالمشكلة ليست في السيسي ولكن في «الآلة» أو جهاز الدولة ذاك الذي مكنه من الوصول إلى غاياته وتنفيذ كل تصوراته وتحقيق كل ما يتراءى له، أو يفرقع في رأسه، المرتبكة محدودة الثقافة والمعرفة تماماً كما بتنا نعرف جيداً.
الآلة الجهنمية
للقمع وتقديس، بل تأليه الحاكم، ميراثٌ طويل في مصر، منذ عصورٍ سحيقة مما ليس هنا المجال للاستفاضة فيه، لكن يكفي هنا أن نلفت الانتباه إلى أن مصر، الخارجة من الحقبة المملوكية، سواء المستقلة، أو في ظل الحكم العثماني ومن ثم الفترة الأولى من حكم الأسرة العلوية، وعلى الرغم من الأشواط التي قطعتها عبر النضالين الفكري والسياسي، للفوز بالحريات السياسية والديمقراطية، كان ما يربطها بماضيها الطويل أعمق وأقوى مما يشدها للمستقبل؛ تحت غطاءٍ من المكاسب في القضية الوطنية، حقيقية أم مبالغا فيها، والمشاريع ذات البعد الاجتماعي عمد عبد الناصر إلى تأمين انقلابه، أو ثورته، سمها ما شئت، بإزاحة كل معارضيه حتى من لم يحمل منهم السلاح، ولم يُعرف له تاريخٌ من العنف ( أي جل القوى السياسية من الناحية الفعلية) بتصويرهم كرواسب ومخلفاتٍ من عهدٍ بائسٍ وفاسدٍ على الإجمال.
لكي تكون الثورة ثورة فلا بد من تفكيك آلة الدولة في مصر، لا بد من إزاحتها تماماً وإعادة بناء جهازٍ جديد لدولةٍ عصريةٍ جديدة بهيكل وصلاحياتٍ تخضع للمراقبة الشعبية
لقد كان عبد الناصر المؤسس الحقيقي لهذه «الآلة الجهنمية» باعتمادها على الأمن وضرب المعارضين ومفردات ومفاهيم «الحشد» والاصطفاف إلخ، أي أن يصطف الجمهور ويتماهى مصفقاً للزعيم. قد يعترض علينا البعض بأن الأمن لم يتغول في عهده إلى هذا الحد، وأن السياسة لم تنعدم، وهو كلامٌ له وجاهته، لكن الرد عليه بأن مصر التي قاد فيها انقلابه كانت فيها قوى سياسية حقيقية ذات تاريخ، وبالتالي فإن تجفيفها ومحو أثرها يحتاج إلى عدة أجيال، وهو ما حدث بالفعل على يد من خلفوه.
لقد ترسخت على عهده تلك الآلة اللعينة التي تتيح للرئيس ذي الخلفية العسكرية أو مؤسسة الرئاسة سلطاتٍ لا حد لها، كلية القدرة والمنعة، وإذ جاء السادات، فقد مسح خط عبد الناصر، وعكس انحيازه الاجتماعي تماماً (رغم المعارضة الشرسة) مستغلاً هذه الآلة الباطشة، ولم يشذ مبارك عن ذلك. حتى وصلنا إلى السيسي، ورث هذه الآلة المضرجة بالدماء، وأضاف لها كل سلفٍ شيئاً أو أشياء، فباتت متضخمةً عابثةً منفلتةً بذيئة، لا تقيم وزناً لقانونٍ ولا قيمة وعلى رأسها الحياة البشرية.
ورث مجتمعاً مرهقاً ممزقاً مهترئاً مفقراً، ولما لم تأت الثورة بثمارها لأسباب متعددة، معقدة ومتشابكة لم يكن العسكر بعيداً عنها على الإطلاق، فقد زاد ذلك من يأس ذلك المجتمع وضعفه وقابليته للمزيد من الاستلاب والاستكانة لقهر هذه الآلة.
لا شك بأن ظاهرة القهر معقدة ذات آثارٍ نفسية عميقة ومترسخة، بفعل قرونٍ منها بما يؤهلها ويؤدي بها إلى إعادة إنتاج نفسها، لكنني لا أجد تفسيراً أكثر قدرةً على الإقناع لظاهرة السيسي، وما يأتي به من تصريحاتٍ ملغزة وتفكيكٍ ممنهجٍ للمركب المصري الذي ظل متماسكاً، على الرغم من كل ما مرّ به سوى آلة الدولة هذه. ما يحدث في مصر عجبٌ عُجاب، وكلماتٌ كالدهشة والذهول لا تكفي للتعبير عن مشاعرنا وعجبنا من كيف تمكن شخص محدود القدرات متدني مستوى الذكاء والمعرفة، مفتقد الكاريزما، ثقيل الظل فوق ذلك، من إنفاذ قراراته وتمرير كل ما يريد دون مقاومةٍ تذكر. لن أملّ من التأكيد كون هذه الآلة اللعينة، الدولة بجهازها القمعي، هي منجز عبد الناصر ويوليو الأهم والأبقى، ظلت تعمل بسلاسةٍ كآلةٍ تصان وتُشحم وتزيت جيدا؛ تتغير السياسات والانحيازات وتظل هي عنصر الاستمرارية والرابط، قلب النظام وجوهره، وبالقدر نفسه الذي يتدهور فيه المجتمع، كانت تتضخم وتتشعب.
على شح ذكائه فهم السيسي ذلك، وقام بخدمة تروس هذه الآلة عن طريق المنح الطائلة للضباط، وإطلاق العنان لهم بالإثراء والانتقام ما شاؤوا دون مساءلة، فانصاعت الآلة له تماماً.
من هنا أيضاً نفهم الخطأ أو القصور الجوهري في ما حدث في يناير، وما قد يتكرر في أي حراكٍ مقبل، بما قد يؤدي له ذلك من تكرار الفشل: هو عدم إدراك طبيعة هذه الآلة. لكي يحدث تغييرٌ ذو معنى في مصر لا تكفي إزاحة رأس النظام، بل لا بد من تدمير هذه الآلة. لكي تكون الثورة ثورة فلا بد من تفكيك آلة الدولة في مصر، لا بد من ضرب عقدها العصبية وإزاحتها تماماً وإعادة بناء جهازٍ جديد لدولةٍ عصريةٍ جديدة بهيكل وصلاحياتٍ تخضع للمراقبة الشعبية وسلطة القانون ولا تسمح بإعادة إنتاج القمع والسيطرة الكاملة، ودون هذا فلن تكون الحراكات الشعبية سوى فوراناتٍ وقتية سرعان ما تنحسر ليعود القمع أشد. لست مزايداً على أحد كما أدرك أن هذه مهمةٌ شاقة وعسيرة، لكن كذلك أزمتنا، عميقة للغاية. هذه الآلة التي ورثت ما قبلها فزادت عليها، وكبرت وتضخمت وتغولت، صارت كجبلٍ يقف في طريق أي تطورٍ أو تقدمٍ حقيقي، ولا يمكن الالتفاف حولها كما أثبتت الأحداث منذ يناير.
كل الشواهد والتحليل المنطقي يؤدي إلى استنتاجٍ أن الوضع مرشحٌ للقلاقل وانفلات تعبيراتٍ عن التذمر والسخط؛ لن أجزم بثورةٍ فمن الصعب التنبؤ بها بثقة، خاصةً في ظل ما أعقب يناير من إحباط، لكن في كل الأحوال سيزداد دور هذه الدولة وضوحاً وقد تكون تلك البداية المرجوة لمجابهتها ومن ثم الإطاحة بها مهما طالت هذه المسيرة وكلفت.
كاتب مصري
مشاكل مصر مستعصية لا حل لها.
النظام بوليسي قمعي. المخابرات والعسكر والشرطة يحكمون البلد ويتنافسون في البطش في الناس حيث شدة التنكيل،and oppression of people, control , domination هو موءشر ودليل النفوذ القوي بين اجهزة النظام المتنافسة.
الشعب المصري نفسه جزء كبير من المشكلة حيث العنصرية والطبقية والتعالي بين المصريين قل نظيرها في بلاد اخرى وهذا عامل خراب ينخر في المجتمع.
عقدة ابن ناس وأنت مش عارف بتكلم مين وأنت مش عارف أنا أبقى مين تتحكم في مشاعر وحواس الناس وتنعكس على تصرفاتهم في كل مجال.
الصوت العالي الحياني والزعيق والنهترة على الموظفين البسطاء والعمال المساكين والشغالات والخدم موجود في كل مكان.
كيف يبداء الحل. لا ادري؟
في البيت؟ في المدرسة؟ في الحارة؟ في مكان العمل؟ في الجامع؟
يجب اعادة تربية الناس صغيرهم وكبيرهم تربية صح حتى تستقيم الامور.
ستستقيم الأمور فقط عندما يقف اللواء في الطابور خلف الجندي الذي بوحدته وعندما يصطف مالك العمارة في طابور الجوازات او البنك خلف عم عبّده البواب وعندما يقف الميكانيكي في طابور العيش خلف الصبي بلية.
إذا حصل هذا وهو من عاشر المستحيلات ستقوم لمصر قاءمة غير حضارة السبع تمن تلاف سنة.
من وجهة نظري، في أي سياق، مستوى الذكاء، يظهر في روعة صياغة العنوان (آلة الدولة الجهنمية: كيف قادت مصر إلى الانهيار الممنهج؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3395670
يجب تمييز، أن في تونس، سبب (قيس سعيد) الإنقلاب يختلف عن سبب الإنقلاب في مصر أو تركيا أو سوريا أو ليبيا أو اليمن،
وبغض النظر عملية النجاح أو الفشل، ولكن لا يجوز تمرير/تبرير/قبول (الظلم)،
كما لا يجوز قبول (الظلم) ضد (أهل فلسطين) في الكيان الصهيوني، ما بعد بداية تسويق العولمة أو مشروع مارشال لتقليل تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وتأسيس نظام الأمم المتحدة في عام 1945،
لا يجوز التعامل مع أي موظف/مسؤول، خصوصاً لو كان تحت حجة (الإصلاح) على أنه (معصوم)، هنا تبدأ مساهمة أي مثقف/إعلامي/إعلاني أو تسويقي بمعنى آخر في (الظلم)،
في الذكرى السنوية، أي قبل موعد 7/10/2024، لغة الاستقراء والاستنباط في النجاح الكندي، ماذا يعني؟!
تعليقاً على ما ورد تحت عنوان (باكستاني على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية متهم بالتخطيط لهجوم في نيويورك) https://www.alquds.co.uk/?p=3395752
أنّ أحدث تقنيات الآلة/الروبوت، في التّجسّس (عن بُعد OnLine)، لا يمكن بسببها يعني إلغاء الوظيفة، أو تقليل عدد موظفي أو ميزانية الرواتب في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، أو تحويلها إلى التقنية على أرض الواقع،
ولكن السؤال هل هناك علاقة بين سجن المعلم الأيرلندي (الذي رفض الظلم ضد الأسرة بمعناها التقليدي) وقتل هذه الأمريكية/التركية (التي رفضت الظلم ضد أهل فلسطين) بواسطة ممثلي (النظام والدولة) يا ا. حاتم الطائي؟!
أي السؤال بالنسبة لي، هل نحن في حاجة إلى تمييز هناك فرق بين الحياة قبل 1980 تختلف عن ما بعدها، بخصوص (فشل السيطرة) على مكة يوم 1/1/1400 هجري، حتى نصل إلى أساس المشكلة، لو أردنا أي حل/حلول،
بين أسلوب نظام الإدارة والحوكمة، في دولة إيران (ولاية الفقيه) ودولة الكيان الصهيوني أو فرنسا، ومن خلفهم أوروبا وأمريكا ونظام الأمم المتحدة، وما علاقة ذلك مع حق (أهل فلسطين)، في عام 2024 بالذات، أم لا؟!
كردة فعل، على ما قرأت في جريدة القدس العربي، البريطانية، بالذات، (سعيد خطيبي) مثال عن فكرة المحتوى وطريقة صياغة العنوان (الحلال والحرام… في الشعر والرواية) https://www.alquds.co.uk/?p=3395488
وكذلك السؤال هل لغة جريدة القدس العربي البريطانية، لها علاقة مع هيكل وكيان وطريقة بناء لغة القرآن وإسلام الشهادتين أم لها علاقة مع هيكل وكيان وبناء لغة BBC؟!
وأين مفهوم الترجمة أو التوطين، وهل التوطين هو التعريب، أم هناك اختلاف بينهما، كما هناك اختلاف بين Translation, Transliteration and Localisation.
الخلاصة في عام 2024، نحن، الإنسان (ة) والأسرة والشركة، في حاجة إلى وجود خالق، وفي حاجة إلى وجود دولة، وفي حاجة إلى وجود سوق،
ولكن من أجل ماذا، حكمة المنافسة أفضل أم فلسفة الحرب أفضل؟!
الإنتاج، أم التوظيف، وأين مفهوم التسويق، أو الإيرادات الأفضل من بيع أي مُنتَج، وكيف يتم التسعير، على الجودة أم الكفاءة أم الحلال أو الحرام وفق تفسير/تأويل من، وإلى أي نص، وبأي لغة، لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
أم إضافة شهادة ثالثة مثل إيران والكيان الصهيوني أو الأردن والمغرب لضمان كرسي إلى (آل البيت/شعب الرّب المُختار) أو إضافة شهادة رابعة لضمان دفع الخُمس لتغطية مصاريف العسكر، حتى تركع لقبول، (ظلم) أهل فلسطين أي بلا شيء، مقابل ذلك؟!
ما فات (سعيد خطيبي)، تجربة (أفغانستان) من جهة، التي نجحت في النصر على ممثلي أوروبا أو الإتحاد السوفييتي أو أخيراً الناتو/أميركا، ورجعت (طالبان) بالذات، إلى حكم أفغانستان التي طردت منها بسبب ما حدث يوم 11/9/2001، لماذا؟!
في نفس العام الذي أثبتت به (قطر)، نجاحها، كنموذج من نماذج دول مجلس التعاون في حين فشلت ألمانيا وفرنسا من ضمن دول الإتحاد الأوروبي، الذي انفصلت عنه المملكة المتحدة/بريطانيا، في إدارة وحوكمة الألعاب الرياضية من جهة أخرى،
بينما استرجع دول مجلس التعاون الكويت، بعد إحتلال العراق لها يوم 2/8/1990، بل فرض إقامة مؤتمر مدريد للسلام في الذكرى الخمسمائة لطرد ممثلي (ثقافة الآخر) من خلال (محاكم التفتيش) والتي لا تختلف عن أسلوب (الهولوكوست) التي قامت به (ثقافة الأنا)، التي تعترض الآن على أسلوب إدارة وحوكمة من خلال (الكفيل/السبي البابلي)،
السؤال، لماذا لا يتم إستخدام لغة القرآن وإسلام الشهادتين، كمصدر إلى الحكمة لتطوير أي وظيفة أو مهنة أو بحث علمي؟!
بداية من Art Calligraphy أو التدوين أو معنى أي حق أو أي حقوق، حتى لا يكون هناك أي (ظلم) في أي نظام أو دولة؟!
لأن من المنطقي أو البديهي أو الموضوعي المفروض لغة الحيوان، تختلف عن لغة الإنسان (ة)، أي لا يمكن أن يكون بين أي إنسان وأي حيوان وأي آلة، حوار أو نقاش،
ولذلك هل هذا مزح الفيلم عن حوار بين إنسان وماعز، كمُنتَج Goat Life، الهندي، أم هذا مسخرة وتهريج، أم به، أي شيء من (الجد) لنقد مفهوم أو نظام(الكفيل/السبي البابلي) في أي دولة من دول مجلس التعاون في الخليج، ما بعد 1980؟!🤭🤣🫣
أو دولة التّجسّس، ثم التّجسّس المقابل، وفي الأخير التّجسّس المُضاد؟!
بمعنى آخر، من هنا يضحك على من، أو من أخبث مِن مَن، في كل العملية السياسية (الديمقراطية)، تحت عنوان (الرئيس العراقي يدعم استقلالية القضاء… الحكيم والخزعلي يدعوان لمحاكمة علنية في «سرقة القرن») https://www.alquds.co.uk/?p=3395637
خزعبلات الثنائي (إبراهيم الجعفري ونوري المالكي) هي التي أوصلت إلى نجاح ما حصل يوم 9/6/2014، أو نجاح عملية سيطرة داعش على (سوريا والعراق) بالذات،
شكرا سيدي الكاتب.أجبت عن كثير من الأسئلة كانت تجول بخاطري منذ زمن.