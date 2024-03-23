سياسة | عربي | فلسطين

 آليات إسرائيلية تتوغل بشكل مفاجئ شرقي بيت حانون 

منذ 35 دقيقة

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غزة: توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، السبت، بشكل مفاجئ في المناطق الشرقية لبلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وأفادت تقارير إخبارية بأن دبابات وآليات إسرائيلية توغلت إلى منطقة “البورة”، التي تقع في المناطق الشرقية لبيت حانون، وسُمعت أصوات اشتباكات وانفجارات في المنطقة.

وأطلق الجيش نيران أسلحته الرشاشة وقذائف مدفعية تجاه مناطق مختلفة من البلدة، فيما لم يتبين على الفور إن كان ذلك أسفر عن سقوط ضحايا.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية في قطاع غزة، ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأ بالانسحاب تدريجيا من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

وأعاد الجيش توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير لتنفيذ عمليات سريعة قبل الانسحاب منها، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى، فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية والغربية بمحافظة غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار هائل بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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