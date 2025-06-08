آليات العمل الدولي المشترك في حاجة للتطوير

ما هي الرسالة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لإيصالها حين تستخدم حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزّة؟ إذ لم يكن استخدامها هذا «الحق» يوم الأربعاء الماضي لمنع صدور قرار يدعم السلم الدولي الأول من نوعه بل كرّرت استخدامه قرابة 50 مرة منذ العام 1970.

وأصبح العالم يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل خط الدفاع الأول لنظام الاحتلال في مجلس الأمن الدولي. وبهذه المواقف هل سيكون منافيا للحقيقة القول بأن كبرى دول العالم شريكة في ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لما أصبح يعرف بـ «الإبادة»؟ هذا الموقف الأمريكي لم يأت في وقت هادئ بل أن الاجتياح الإسرائيلي لغزة متواصل بدون انقطاع، ومعه سقوط الضحايا بأعداد كبيرة كل يوم. ففي اليوم الذي استخدمت فيه الفيتو قتلت قوات الاحتلال 45 فلسطينيا بدم بارد. ولم يصدر عن أمريكا قط موقف يدعو الإسرائيليين للتوقف عن إزهاق الأرواح. فما يجري في غزة منذ شهور ليس له نظير في العالم، إذ لا يمر يوم واحد بدون استشهاد العشرات من أهلها. وفي مقابل ذلك ليس هناك سوى الصمت المطبق من هذا العالم الذي يكتفي بالتفرّج على المذابح اليومية ولا يملك ذرة من الشهامة تحرّك ضميره للمطالبة بوقف القتل الإجرامي اليومي.

بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك طموح بأن تكون الأمم المتحدة وسيلة لمنع نشوب الحروب مستقبلا أو الحد من آثارها إذا حدثت. وعندما تم إقرار نظام الفيتو كان الهدف الأول منه منع نشوب النزاع، انطلاقا من الفرضية بأن مجلس الامن لن يستطيع إصدار قرار بالحرب بسبب نظام الفيتو. ولم يكن هناك توقع عقلائي بأن هذا النظام سوف يؤدي إلى عكس النتيجة المرجوّة. فاستخدامه هنا ليس لوقف نزف الدماء بل لدعم هذا النزيف، كما هو واضح من الفيتو الأخير. فالذين صاغوا مشروع وقف إطلاق النار كانوا يأملون أن يتصدى مجلس الأمن الدولي للحرب في غزة بالدعوة لوقفها واتخاذ إجراءات صارمة بحق من لا يلتزم بالقرار. ولكن ذلك لم يحدث بعد أن تم تعطيل الآليات الدولية الهادفة لدعم الأمن والسلم الدوليين. وبذلك أصبح أمن العالم أكثر عرضة للخطر والتوتر والعنف. وهذا يلغي أحلام الذين دفعتهم شرور الحرب العالمية الثانية للمبادرة لتنظيم العلاقات الدولية من جديد وإنشاء آليات تحول دون استخدام القوة في النزاعات ما أمكن. وإذا كانت القوى التي خاضت نزاعات مسلّحة في السابق قد تراجعت مواقعها وأدوارها، فإن صعود الولايات المتحدة في العقود الأخيرة أدّى إلى تصدّع جبهة العمل السياسي المشترك، وصعود ظاهرة العمل الأحادي بدلا من العمل الجماعي. وتصدّعت تدريجيا التحالفات والتجمعات الدولية وصعد نجم «الدولة القطرية» التي أصبحت أكثر اهتماما بمقولات السيادة والحدود كأولويات للدولة. وكانت لذلك آثار مدمّرة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي يتطلب الحفاظ على أمنها عملا إقليميا مشتركا قائما ليس على المصالح المشتركة فحسب بل من أجل حماية حدود مكوّناتها القطرية. وعلى صعيد المنطقة مثلا، يُفترض أن تكون «درع الجزيرة» منظومة عسكرية مشتركة تتصدّى للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي، على غرار «الناتو» الغربي. لكن الملاحظ أن هذه القوات تلاشت أهميتها ويكاد ذكرها ينقرض إلا في حدود ضيّقة ضمن الدبلوماسية الخليجية. وسعت كل دولة خليجية لاختيار ما يناسبها من استراتيجيات عسكرية وأسلحة ومعاهدات دفاعية مع الدول الغربية الكبرى. فبدلا من أن تكون هناك اتفاقية دفاع مشترك واحدة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية مثلا، هرعت كل دولة لتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية خاصة بها وليس ضمن مقولات العمل الخليجي المشترك. إن هذا النمط من التعاطي مع قضايا الأمن خصوصا ما يتعلق بأمن الخليج أصبح عاملا مشجعا للممارسات الأمريكية تجاه المنطقة، خصوصا دعمها المتواصل لكيان الاحتلال من جهة، وتعدّيها على ثروات المنطقة وما تمتلكه شعوبها من أموال يُفترض استثمارها في التنمية والبناء وعدم تقديمها لأمريكأ.

لا شك أن وجود المنظمات والهيئات الدولية ساهم في ترسيخ عالم اليوم بشكل فاعل وأصبح وجودها ضرورة لاستمرار العمل المشترك

لقد أصبح واضحا أن السياسة الامريكية الحالية تسعى للإبقاء على الوضع الراهن خصوصا في الشرق الأوسط، وعدم اتخاذ مواقف تؤثر سلبا على كيان الاحتلال. هذا الدعم غير المحدود ساهم بشكل مباشر في تصاعد أعداد الضحايا الفلسطينيين، حتى بلغ عدد الذين استشهدوا منهم منذ عشرين شهرا أكثر من 55 ألفا. فلو أدركت واشنطن أن تلك السياسات سوف تؤدي لموقف عربي ضاغط باستخدام النفط والأموال الاستثمارية والتسهيلات العسكرية كأدوات سياسية لوجدت أمريكا نفسها مضطرة لتغيير سياساتها ومواقفها. كان على الجانب العربي تحديد موقفه إزاء الصراع مع الاحتلال الذي قرّر موقفه منذ زمن، بأنه سوف يستخدم كل ما هو متاح من وسائل الضغط على الجانب العربي، بما في ذلك القوة العسكرية المفرطة واستمالة النفوذ الغربي إلى جانبه بشكل متواصل، وكذلك توسيع نفوذه الدبلوماسي على الصعيد العالمي كجانب من محاصرة الجانب العربي والفلسطيني. فلو أن امريكا تشعر بأن استخدامها المتكرر للفيتو ستكون له تبعات سياسية واقتصادية لكان لها موقف آخر. أما حين يشعر الرئيس الأمريكي أن بإمكانه استنزاف أموال المنطقة بدون حدود مهما كانت مواقفه، فسوف يستمر في سياساته ومواقفه بدون تغيير. وفي غياب الاعتراض على ممارساته غير المسبوقة، يستمر في أساليب البلطجة وسياسات التنمّر وأنماط الاستعلاء.

وثمة بعد دولي لأزمة العمل المشترك الذي يترنح في مقابل سياسة النزعة الأحادية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا العالم أصبح في دوامة من الصراع الداخلي بين مكوناته. وفي غياب القيادات الفاعلة في ما يسمى «الجنوب العالمي» تتلاشى فرص صنع المواقف الفاعلة الداعمة للقضية الفلسطينية. هذا الجنوب العالمي كان مختلفا من حيث تكوينه الفكري وتوجهاته الأيديولوجية. وكانت قيادات ما يسمى «عدم الانحياز» قادرة إلى حد ما على انتهاج سياسات داعمة لقضايا التحرر خصوصا في فلسطين. فحتى عندما كانت جنوب أفريقيا محكومة بنظام الفصل العنصري كانت دول ذلك المحور قادرة على التأثير على السياسة الدولية وتحجيم النفوذ الأمريكي، فكانت «إسرائيل» تشعر بالعزلة دائما، وكان هناك حصار سياسي ودبلوماسي ساهم في تحجيم نفوذها الدولي. لكن الوضع تغير الآن، ومن أسباب ذلك تراجع الموقف العربي وتصدع جبهة محور عدم الانحياز. كان هناك قادة على غرار جواهر لال نهرو وجوزيف تيتو وأحمد سيكوتوري وسوكارنو يؤمنون بضرورة الاستقلال وتأمين مصالح الدول المنضوية تحت شعار عدم الانحياز. يومها لم تكن للقوة العسكرية الغربية هيبة تخشاها القوى التحررية في ما كان يسمى «العالم الثالث». وكانت الزعامات الغربية تخشى غضب الجماهير التي تنتظم في التظاهرات العملاقة المناوئة للاستعمار والداعمة لقوى التحرر الوطني في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. كانت هناك صحوة ضميرية بعد عقود من الممارسات الاستعمارية التي كانت تحدث بعيدا عن الأضواء وتركز على كسر شوكة حركات التحرر. لكن سرعان ما استعادت أمريكا ثقتها الذاتية بعد عقود من تراجعها في إثر تجربتها المرة في فيتنام ولاوس التي انتهت في العام 1975 بفرار جنودها من سايغون.

السؤال هنا: ما مستقبل العمل الدولي المشترك إذا تمت الهيمنة على المؤسسات الدولية بشكل فاضح من قبل القوى الساعية للهيمنة والرافضة لصعود نجم «الجنوب العالمي»؟ فلا شك أن وجود المنظمات والهيئات الدولية ساهم في ترسيخ عالم اليوم بشكل فاعل وأصبح وجودها ضرورة لاستمرار العمل المشترك.

ومن جانب آخر فإن نظام الفيتو يتعارض مع العمل المشترك، ولذلك هناك حاجة لإعادة صياغة أسس هذا العمل. فبعد ثمانين عاما على إنشاء الأمم المتحدة دخل هذا العمل مرحلة الشيخوخة، وظهرت حقائق تفرض نفسها على الواقع، خصوصا نزوع الولايات المتحدة للعمل الأحادي وسعي رئيسها الحالي لضرب العمل المشترك وتهميش دور الأمم المتحدة في القرار الدولي. والواضح أن أهم جهة ترفض أداءها هي «إسرائيل» التي صدرت قرارات دولية كثيرة ضد سياساتها، ولذلك تعتبر الأمم المتحدة مصدر إزعاج وأذى، يشاطرها في ذلك مسؤولو البيت الأبيض الذين يعتبرون الأمم المتحدة منبرا مضرا بمصالح التحالف الغربي – الإسرائيلي، ومنحازا لقضايا «الجنوب العالمي». فأمريكا ما برحت تفكر بمنطق القوة والغلبة ولا تقبل أن تكون حصتها في العمل الدولي المشترك مساويا لأية دولة أخرى. إن منطق الهيمنة والاستعلاء والاستحواذ الذي حكم خلال الحقبة الاستعمارية وقبلها ما يزال قائما، ويسعى أصحابه لفرضه بقوّة السلاح وليس قوّة المنطق. لقد عاش العالم خلال العشرين شهرا الأخيرة واحدة من أشد حقب التاريخ سوادا، حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلية تدميرا خارج التصور وتقتل بدون حدود، وتتصرّف بدون أن يردعها أحد. بل تحظى جرائمها بدعم معلن من أمريكا وحلفائها. ولو لم يكن الأمر كذلك لما استخدمت أمريكا حق النقض مرارا لمنع وقوف إطلاق النار في حرب جائرة وعدوان قبيح تشمئز نفوس البشر من آثاره اليومية المقززة.

كاتب بحريني